Smartfon z Androidem stanie się prywatnym ochroniarzem. Nie zapłacisz za to ani grosza

Google przedstawiło nowe zabezpieczenia dla Androida, dzięki którym użytkownicy mają być jeszcze lepiej chronieni przed oszustwami mobilnymi. Część nowych funkcji została oparta na Gemini.

Google pokazało nowe metody ochrony przed oszustami na Androidzie

Oszustwa w internecie i przez telefon są już niestety towarzyszem naszej codzienności. Jest ich coraz więcej, oszuści są coraz bardziej wyrafinowani w swojej działalności, a fałszywe numery, spreparowane alerty bankowe czy funkcje oparte na AI jak np. klonowanie głosu sprawiają, że wykrywanie oszustw może być jeszcze trudniejsze. Google wspomina, że w jednym z badań przeprowadzonych wraz z YouGov na terenie USA, Kanady i Australii aż 40% użytkowników smartfonów zgłosiło, iż są bardzo lub skrajnie zaniepokojeni oszustwami mobilnymi.

System Android już teraz oferuje wbudowane mechanizmy obronne, które odpowiedzialne są za przechwytywanie zagrożeń jeszcze zanim te dotrą do użytkownika – to jednak może nie wystarczyć. Technologiczny gigant z Mountain View deklaruje, że obecnie za pośrednictwem aplikacji Telefon i Wiadomości wykrywa ponad 5 milionów podejrzanych połączeń oraz SMS-ów w ciągu miesiąca. Dlatego też Google opracowało nowy zestaw funkcji, mających chronić użytkowników przed oszustami.

AI w Wiadomościach Google – to nowy bat Androida na oszustów

Nowy rozszerzony tryb ochrony zostanie wdrożony m.in. do Wiadomości Google. Choć aplikacja już teraz sygnalizuje potencjalne oszustwa, atakujący stosują coraz lepsze techniki, dzięki którym może udać się im ominąć standardowe filtry. Dlatego też w Wiadomościach Google (i innych aplikacjach służących do przesyłania wiadomości) na Androidzie zostaną wdrożone wielowarstwowe zabezpieczenia.

Jak deklaruje firma, ten ulepszony tryb ochrony będzie opcjonalnym ustawień bezpieczeństwa i obejmie:

system wykrywania oszustw za pomocą Gemini i analizy wiadomości w chmurze z zachowaniem szyfrowania Private AI Compute – AI może sprawdzić kontekst wiadomości i spróbować zrozumieć intencje oszusta (opcja będzie wdrażana dla posiadaczy Google Pixel 6 i nowszych, Samsung Galaxy S24 i nowszych, Galaxy Z Flip i Z Fold 6 i nowszych oraz innych urządzeniach obsługujących Android AICore),

inteligentne sprawdzanie linków przez Gemini Nano – sztuczna inteligencja sprawdzi, czy dany link jest godny zaufania (opcja będzie wdrażana dla użytkowników smartfonów od Google Pixel 10+, Samsung Galaxy S26, Galaxy Z Flip i Z Fold 8 oraz na innych wybranych urządzeniach),

ostrzeżenia o kliknięciu w link przesłany SMS-em – Android ma dać czas (pauzę) na zastanowienie się przed przejściem do witryny (opcja będzie wdrażana od wersji Android 6.0).

Google ma też nowe metody ochrony w przypadku fałszywych połączeń

Nowe funkcje Androida obejmują nie tylko Wiadomości, ale także oszustwa telefoniczne. Google opracowało nowe zabezpieczenia, które mają chronić poufne informacje użytkownika. Wśród nowych zabezpieczeń wspomniano o:

nowej automatycznej blokadzie prywatności w Chrome i Andorid WebView – system wygasi pola logowania oraz ekrany do płatności podczas udostępniania ekranu (opcja ma być wdrażana dla urządzeń z systemem Android 15 i nowszych),

proaktywnej ochronie w przypadku próby przekierowywania połączeń – Android automatycznie ostrzeże użytkownika przed cichym przekierowaniem połączenia w tle, gdy oszust spróbuje go nakłonić do wpisania kodu uprawniającego do przejęcia rozmowy (opcja ma być wdrażana od grudnia 2026 roku na urządzeniach Google Pixel i innych).

Google pochwaliło się też, że nawiązało współpracę z Banco do Brasil, Itaú Unibanco i innymi wiodącymi bankami w Brazylii. Dzięki temu Android weryfikuje połączenia bankowe w czasie rzeczywistym, a od momentu premiery tej opcji w czerwcu 2026 roku udało się już zablokować ponad 3 miliony fałszywych połączeń z samego Banco do Brasil i Itaú Unibanco.

Warto przy okazji przypomnieć, że szereg nowości zmierza również do sklepu Google Play.