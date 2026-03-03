Chociaż Samsung Galaxy S26 Ultra zadebiutował 25 lutego 2026 roku, czyli ledwie tydzień temu, to właśnie pojawiły się informacje, które mogą sprawić, że przynajmniej niektórzy poczekają, aż zadebiutuje Samsung Galaxy S27 Ultra.

Samsung Galaxy S27 Ultra może mieć nowy aparat, który zrobi różnicę

Samsung Galaxy S23 Ultra jako pierwszy otrzymał aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, który bazuje na sensorze Samsung Isocell HP2. W tę samą matrycę wyposażono potem również modele Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra oraz Samsung Galaxy S26 Ultra.

Wygląda na to, że Koreańczycy albo „wycisnęli” z niej wszystko, co się dało, albo w końcu dotarło do nich, że cierpliwość klientów wyczerpuje się i oczekują oni czegoś nowego, co przyniesie znaczącą zmianę. Renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, twierdzi bowiem, że Samsung przygotowuje nowy sensor do aparatów do flagowych smartfonów.

Mowa o nowej matrycy Samsung Isocell HPA, która wciąż ma cechować się rozdzielczością 200 Mpix, ale równocześnie też wielkością 1/1,12″. Dla przypomnienia, sensor Samsung Isocell HP2 ma rozmiar 1/1,3″, czyli mniejszy. W tym przypadku wielkość ma znaczenie – im większy czujnik, tym lepiej.

Inny leakster o podobnej renomie, Ice Universe, uważa, że producent z Korei Południowej wyposaży smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra w matrycę Isocell HP6, która pomimo mniejszego rozmiaru (1/1,3″) ma cechować się wydajnością na poziomie czujnika Isocell HPA.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra ma zatem realną szansę robić lepsze zdjęcia niż jego poprzednik, szczególnie gdy Koreańczycy wzmocnią jego możliwości swoim oprogramowaniem, a załączony poniżej przykład pokazuje, że potrafią być one wręcz niewiarygodne:

Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra będzie miał coś wspólnego z Xiaomi 17 Ultra

Przedpremierowe informacje wskazują również na wykorzystanie technologii LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), którą zastosowano już w Xiaomi 17 Ultra, zaprezentowanym w Chinach 25 grudnia 2025 roku. Ma ona na celu poprawę zakresu dynamiki (HDR) na poziomie sprzętowym.

Przy okazji warto przypomnieć, że jeszcze przed premierą serii Galaxy S26 pojawiły się informacje, że smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma nie tylko nowy aparat główny, ale też nowy aparat ultraszerokokątny i aparat na przodzie. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, o jakich zmianach mowa w dwóch ostatnich przypadkach.