Exynos w każdym Samsungu. Nie będzie miejsca dla Snapdragona

Choć procesory Exynos są coraz bardziej zaawansowane, to wciąż ciągnie się za nimi zła prasa przez liczne problemy w przeszłości. Samsung chce jednak postawić wszystko na kartę – w jego smartfonach i tabletach nie będzie miejsca na układy Qualcomm Snapdragon.

Samsung chce, żeby wszystkie jego smartfony i tablety miały na pokładzie procesor Exynos

Samsung ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu procesorów do urządzeń mobilnych. Swego czasu można było je znaleźć nawet na pokładach smartfonów innych niż z rodziny Galaxy (zob. Meizu Pro 5), natomiast dziś są one domeną sprzętów z tej właśnie linii. Koreańczycy wciąż jednak stosują też układy konkurencji – Qualcomma i MediaTeka.

Ma to swoją cenę, i to bardzo wysoką – na przykład zastosowanie wyłącznie procesorów Qualcomm Snapdragon w serii Galaxy S25 kosztowało Samsunga 400 milionów dolarów. Wykorzystanie układów Exynos pozwala na realne oszczędności, a ponadto pieniądze zostają w jednym czebolu, co również jest niebagatelną korzyścią.

Nic zatem dziwnego, że Koreańczycy starają się umieszczać swój SoC w jak największej liczbie modeli, także w składanych smartfonach – Galaxy Z Flip 7 jako pierwszy w historii ma procesor Exynos (2500). To kierunek, w którym firma z Korei Południowej zamierza podążać. Moon Sung-hoon z Samsunga przekazał, że ostatecznym celem jest wyposażenie wszystkich urządzeń z każdej linii w układ Exynos.

Wyposażenie każdego Samsunga w procesor Exynos nie jest jednak takie proste

A przynajmniej taką nadzieję mają Koreańczycy, ponieważ nie mogą tego zrobić tak „po prostu”. Jak powiedział Moon Sung-hoon, firma zamierza ściśle współpracować z różnymi partnerami, aby wdrożyć optymalny chip w celu zapewnienia klientom lepszego komfortu użytkowania.

Moon Sung-hoon wyjaśnił też, że strategia AP to plan średnio- i długoterminowy, który wymaga ciągłych rozmów z partnerami przez kilka lat. Jest to trudny i złożony proces, ponieważ obejmuje definiowanie specyfikacji i wymagań oraz przeprowadzanie rygorystycznych ewaluacji.

Procesor Exynos w każdym smartfonie i tablecie Samsunga to zatem raczej dalsza niż bliższa przyszłość, o ile w ogóle nadejdzie.