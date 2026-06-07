System kaucyjny bez kolejek w sklepach. Maszyny pojawią się w nowych miejscach

Masz już dość stania w kolejkach w pobliskim sklepie, aby oddać butelki? System kaucyjny będzie mniej uciążliwy za sprawą nowych maszyn.

Zwrotomaty ułatwią oddawanie butelek

Wypada przypomnieć, że nowy system kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku. Dzięki niemu ludzie zarabiają pieniądze (odbierają to, co wcześniej wydali), stoją w kolejkach i muszą płacić więcej za wywóz odpadów. Oczywiście sama idea jest jak najbardziej słuszna, ale mam wątpliwości związane z jakością wprowadzenia jej w życie.

Niewykluczone jednak, że niebawem system kaucyjny będzie mniej uciążliwy. Otóż operator systemu kaucyjnego Polska Kaucja (PolKa) postanowił zainstalować maszyny do zwrotu opakowań w nowych miejscach, poza popularnymi sklepami i marketami. Oznacza to, że nie będzie trzeba jechać już do najbliższego Lidla czy Biedronki, aby pozbyć się butelek.

Nowe urządzenia, które określane są jako Zwrotomaty, w założeniach pojawią się w miejscach, które często mijamy na co dzień i przy których mieszkamy. Maszyny zostaną więc zainstalowane na osiedlach, przy placówkach publicznych i w popularnych lokalizacjach turystycznych.

Warto podkreślić, że nie mówimy o rozwiązaniu, które pojawi się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Pierwsze urządzenia już zostały uruchomione. Serwis superbiz.se.pl podaje, że spotkamy je m.in. na warszawskiej Białołęce, w Zamościu oraz w nadmorskich kurortach, takich jak Mielno, Gąski i Sarbinowo.

Zaletą jest też sposób zwrotu kaucji

W przypadku Zwrotomatów mamy do czynienia z systemem znanym już z automatów dostępnych w sklepach Ikea. Mianowicie nie otrzymujemy papierowego kuponu, który trzeba następnie zrealizować w konkretnym miejscu. Nie miałoby to sensu w usłudze, która przecież ma pozwolić uniknąć konieczności odwiedzania sklepów.

Zamiast tego zwrot środków można otrzymać bezpośrednio na kartę płatniczą – wystarczy ją tylko przyłożyć do terminalna. Operator Polska Kaucja (PolKa) oferuje jednak dodatkowe opcje dla zainteresowanych partnerów. Kaucja może być też zapisywana na karcie lojalnościowej, opasce RFID lub w dedykowanej aplikacji mobilnej.

Całość brzmi zdecydowanie dobrze, więc pozostaje trzymać kciuki, że tego typu maszyn będzie coraz więcej w Polsce.