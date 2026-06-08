Wyjątkowy Xbox na 25-lecie. Przypomina mi starego iMaca

Podczas wydarzenia Summer Game Fest 2026 Microsoft zaanonsował nową, wyjątkową wersję swojej topowej konsoli – Xbox Series X25 Limited Edition. Widać w niej inspirację przeszłością, co niektórym może się spodobać, a innym… niekoniecznie.

Oto nowy, wyjątkowy Xbox Series X25 Limited Edition na 25-lecie Xboxa

Pierwszy Xbox trafił do sprzedaży w listopadzie 2001 roku – w pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaż w Europie rozpoczęła się kilka miesięcy później – w marcu 2002 roku, jednak w samej Polsce można go było kupić dopiero od października 2004 roku, czyli trzy lata po pierwotnej premierze w sklepach, a już w następnym roku zadebiutował następca – Xbox 360.

Najnowsza, czwarta generacja konsol Microsoftu – Xbox Series X i Xbox Series S – zadebiutowała w 2020 roku i od tamtej pory doczekała się kilku edycji specjalnych – na przykład w czerwcu 2024 roku Amerykanie zaanonsowali Xbox Series X 1 TB i Xbox Series S 1 TB bez napędu w kolorze Robot White oraz Xbox Series X 2 TB w kolorze Galaxy Black.

Podczas wydarzenia Summer Game Fest 2026 Microsoft zapowiedział natomiast Xbox Series X25 Limited Edition i Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Oba urządzenia otrzymały przezroczystą obudowę w kolorze zielonym, a konsola dodatkowo podświetlane logo z „X”. Z kolei kontroler ma przyciski ABXY w „oryginalnych kolorach”

Xbox Wireless Controller X25 Special Edition (źródło: Microsoft)

Dziś design konsoli Xbox Series X25 Limited Edition i kontrolera Xbox Wireless Controller X25 Special Edition niewątpliwie jest oryginalny, ale równocześnie jest też charakterystyczny dla urządzeń z przełomu XX i XXI wieku. Podobnym cechował się bowiem m.in. iMac G3 Apple.

To ewidentnie gra na sentymencie do stylistyki, która – moim zdaniem słusznie – przeminęła. Niektórych jednak może to „kupić”, szczególnie osoby mające duży sentyment do lat 90.

Kiedy konsola Xbox Series X25 Limited Edition i kontroler Xbox Wireless Controller X25 Special Edition trafią do sprzedaży?

Microsoft zapowiedział, że konsola Xbox Series X25 Limited Edition i kontroler Xbox Wireless Controller X25 Special Edition trafią do sprzedaży w listopadzie 2026 roku na wybranych rynkach. Na tę chwilę nie wiadomo, czy Polska znajduje się na tej liście.

Zainteresowani będą mogli kupić zarówno zestaw konsola + kontroler, jak i sam kontroler. Planowana jest również przedsprzedaż, której szczegóły mają zostać podane „wkrótce”, podobnie jak ceny.

Aktualnie sugerowana cena Xbox Series X 1 TB w Polsce wynosi 2699 złotych, aczkolwiek w sklepach z elektroniką trzeba za nią zapłacić już 2999 złotych, a z dostępnością i tak jest na ten moment bardzo kiepsko.