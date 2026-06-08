eSIM w końcu dostępny również w Nju abonament

Dostępność eSIM w Nju (Mobile) była do tej pory mocno ograniczona. W końcu jednak w Nju abonament eSIM również stał się dostępny dla klientów.

W Nju abonament eSIM również jest w końcu dostępny

eSIM w Orange jest dostępny od grudnia 2018 roku, natomiast eSIM w Nju (Mobile) został wdrożony w marcu 2024 roku. Przez ponad dwa lata – oficjalnie (do czego za kilka chwil wrócimy) – z eSIM mogli korzystać wyłącznie użytkownicy taryfy w modelu subskrypcji. W końcu to jednak uległo zmianie.

Jeszcze w 2025 roku zapytałem, kiedy eSIM będzie dostępny w ofertach Nju abonament i Nju na kartę. Operator zadeklarował wówczas, że użytkownicy pierwszej z ww. taryf będą mogli zacząć korzystać z eSIM w 2026 roku, aczkolwiek nie podał choćby przybliżonego terminu.

Kilka dni temu jeden z Czytelników zasygnalizował, że w Nju abonament wreszcie pojawił się eSIM. Zapytałem wówczas Orange, czy oznacza to oficjalne udostępnienie, lecz operator tego nie potwierdził. Dziś otrzymaliśmy kolejną wiadomość – od innego Czytelnika – o dostępności eSIM w ofercie Nju abonament.

Zajrzałem zatem na oficjalną stronę njumobile.pl, poświęconą eSIM, i okazuje się, że dziś znajduje się na niej informacja, że karta eSIM w Nju dostępna jest w abonamencie i subskrypcji, a nie wyłącznie dla klientów tej ostatniej oferty.

źródło: Nju

Na przywoływanej stronie widnieje również następująca informacja:

eSIM dla nowych klientów Nju abonament jest dostępna podczas zakupu nowego numeru. Jeśli przenosisz numer lub zmieniasz ofertę z Nju na kartę, wymiana karty (na SIM lub eSIM) odbywa się poprzez formularz na Twoim koncie użytkownika (wymagane założenie konta).

Naszemu Czytelnikowi – użytkownikowi Nju abonament – udało się jednak wymienić fizyczną kartę SIM na eSIM poprzez konto internetowe, więc taka opcja również jest dostępna.

Operator informuje, że wymiana SIM na eSIM jest bezpłatna i istnieje też możliwość powrotu do fizycznej karty SIM (wówczas dostarczy ją kurier).

Kiedy eSIM w Nju na kartę?

O ile jeszcze w 2025 roku Orange zadeklarowało dostępność eSIM w Nju abonament w 2026 roku, o tyle nie powiedziało tego samego w przypadku Nju na kartę. Operator nie zamierza bowiem wdrażać eSIM w tej ofercie „w przewidywalnej przyszłości”.

Nieoficjalnie istnieje jednak możliwość korzystania z eSIM w Nju na kartę. Jeden z Czytelników napisał w komentarzu na Tabletowo, że korzystał z eSIM w Orange na kartę i gdy przeniósł numer do Nju na kartę, został on przeniesiony na eSIM.

Kiedy zapytałem o to Orange, operator potwierdził, że faktycznie zdarzają się takie przypadki, lecz nie rekomenduje tego sposobu, ponieważ nie może zagwarantować, że eSIM będzie wówczas działał poprawnie. Oficjalnie eSIM w Nju na kartę nie jest dostępny (i istnieją relatywnie niewielkie szanse, że kiedykolwiek będzie).