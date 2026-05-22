Samsung jednak znowu rozczaruje? Można było się tego spodziewać

Dopiero co stwierdziłem, że chyba kupię nowego Samsunga, bo może być moim ideałem. Niestety, nowe informacje potwierdziły moje obawy. To nie będzie taki smartfon, jaki zapowiadano.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Pro nie będzie mniejszą wersją Samsunga Galaxy S27 Ultra bez rysika

Chociaż flagowa seria Galaxy S składa się z trzech modeli (lub czterech, jeśli uwzględnić Galaxy S FE), to klienci od lat zgłaszają, że brakuje w niej „mniejszej wersji” Galaxy S Ultra. W 2027 roku w końcu miała ona trafić na rynek, ale nowe informacje wskazują, że jednak może nie być propozycją, na jaką czekają (coraz bardziej zniecierpliwieni) użytkownicy.

Do tej pory mówiło się, że smartfon Samsung Galaxy S27 Pro będzie mniejszą wersją Samsunga Galaxy S27 Ultra, pozbawioną rysika. Według najnowszych informacji Galaxy S27 Pro zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,5 cala, czyli aż o 0,4 cala mniejszej niż topowy model w rodzinie.

Już wtedy zapaliła mi się „czerwona lampka” i zacząłem wątpić, czy aby na pewno smartfon Samsung Galaxy S27 Pro faktycznie będzie mniejszą wersją Galaxy S27 Ultra. Bo choć przykład iPhone’ów Pro pokazuje, że można upakować to samo w modelach o różnych rozmiarach, to od początku czułem, że Koreańczycy nie pójdą analogiczną drogą.

Jak twierdzi jeden z renomowanych informatorów z Chin, Ice Universe, smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra co prawda otrzymają identyczny aparat główny i aparat ultraszerokokątny z „zupełnie nowymi czujnikami”, ale już inne teleobiektywy.

Niestety, na tym przekazane przez niego informacje się kończą, więc pozostaje liczyć na nowe przecieki, które sprecyzują różnice pomiędzy tymi modelami. Już teraz wygląda jednak na to, że smartfon Samsung Galaxy S27 Pro będzie miał mniejsze możliwości w zakresie zoomu optycznego.

Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra wciąż mogą mieć taką samą liczbę aparatów

Wcześniej Ice Universe przekazał, że smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra zostanie pozbawiony teleobiektywu z 3x zoomem optycznym – jego rolę ma przejąć aparat główny z 200 Mpix matrycą (o formacie „odpowiadającym” ~1″). W związku z tym należy spodziewać się już tylko trzech aparatów na tyle, a nie czterech, jak do tej pory.

W przeszłości pojawiły się też informacje, że seria Galaxy S27 ma wyglądać inaczej niż poprzednie generacje. Jednym ze scenariuszy jest zmiana pozycji wyspy z aparatami, aby zastosować wbudowane w obudowę magnesy do ładowania indukcyjnego.