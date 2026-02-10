Apple może zaskoczyć. Więcej technologii, ta sama cena

Słuchawki AirPods Pro zyskają zupełnie nowe funkcje, które wykorzystają potencjał AI. Mimo tego ich cena ma pozostać bez zmian.

Apple chce dodać kamery do AirPodsów Pro

Od dłuższego czasu możemy spotkać się z rewelacjami na temat słuchawek AirPods z wbudowanymi kamerami. Informacje pochodzą z wielu różnych źródeł, również tych uważanych za wysoce wiarygodne, co sugeruje, że w Cupertino faktycznie pracują nad takim urządzeniem.

Nie chodzi jednak o zapewnienie użytkownikowi dodatkowego aparatu, który byłby przeznaczony do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów. Kamery umieszczone w słuchawkach miałyby pozwolić na obserwację otoczenia przez sztuczną inteligencję, aby rozpoznawać obiekty i konkretne miejsca. W tym przypadku całość byłaby oparta na Apple Intelligence z ewentualnym wsparciem modeli dostarczonych przez Google, OpenAI lub inną firmę.

Wcześniejsze informacje wskazywały też na zastosowanie kamer na podczerwień, które mogłyby zapewnić dodatkowy obraz dla Apple Vision Pro oraz zestaw innych funkcji związanych ze skanowaniem otoczenia. Każdy z wymienionych scenariuszy to jednak nieoficjalne rewelacje, więc finalnie Apple może zaprezentować zupełnie inny pomysł.

Apple AirPods Pro 3 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Cena pozostanie bez zmian

Oczywiście na ten moment nie możemy założyć, że kamery na pewno pojawią się w kolejnej generacji słuchawek AirPods Pro – jednak na taki scenariusz wskazują najnowsze informacje. Nie należy zakładać, że wiąże się to z debiutem w tym czy następny roku. Na kolejną, czwartą generację, możemy jeszcze trochę poczekać.

Dowiedzieliśmy się także, że Apple podobno nie planuje podwyższać ceny. Oznacza to, że dostaniemy więcej technologii w cenie AirPods Pro 3, które obecnie w sklepie Apple kosztują 1099 złotych, a w innych miejscach zapłacimy już poniżej 1000 złotych.

Z jednej strony, ruch Apple może być dla niektórych zaskoczeniem. Z drugiej jednak zespół Tima Cooka w ostatnich latach prowadzi dość rozsądną politykę cenową. Nadal marże są wysokie, ale udoskonalenia w procesie produkcji i dodatkowe decyzje przełożyły się na brak odczuwalnych podwyżek w cenach iPhone’ów, MacBooków, iPadów czy także słuchawek AirPods.

Należy jeszcze dodać, że autor przedstawionych rewelacji – osoba korzystająca z nicku Kosutami na platformie X – ma mieszane rezultaty w kwestii prawdziwości przecieków. Informacje są więc możliwe, ale niekoniecznie naprawdę wysoce wiarygodne.