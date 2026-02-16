smartfon samsung galaxy s26 plus smartphone
Samsung Galaxy S26+ (źródło: Android Headlines)
Smartfony

Ktoś próbuje sprzedać Samsunga Galaxy S26+ przed premierą. Cena jest absurdalna

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Ktoś próbuje sprzedać Samsunga Galaxy S26+ przed premierą. Cena jest absurdalna

Smartfon Samsung Galaxy S26+ nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, ale już można go kupić, chociaż oczywiście nie bezpośrednio od producenta. Cena jest jednak absurdalnie wysoka.

Smartfon Samsung Galaxy S26+ na sprzedaż przed premierą

Użytkownik, posługujący się na platformie X nickiem A. Kakooli, udostępnił post, w którym donosi, że na platformie Craiglist pojawił się smartfon „Samsung Galaxy S26 Ultra” na sprzedaż. Ze zdjęć wynika jednak, że nie jest to ten model, tylko Galaxy S26+, ponieważ ma trzy aparaty w jednym rzędzie na panelu tylnym.

smartfon samsung galaxy s26 plus na sprzedaż przed premiera na portalu craiglist
smartfon samsung galaxy s26 plus na sprzedaż przed premiera na portalu craiglist
smartfon samsung galaxy s26 plus na sprzedaż przed premiera na portalu craiglist
smartfon samsung galaxy s26 plus na sprzedaż przed premiera na portalu craiglist
Samsung Galaxy S26+ dostępny do kupienia przed oficjalną premierą (źródło: A. Kakooli | X)

Ogłoszenie, w którym na sprzedaż jest smartfon Samsung Galaxy S26+, informuje, że zainteresowany klient może kupić to urządzenie za… 1650 dolarów, co dziś jest równowartością 5855 złotych. Choć po przeliczeniu na złotówki cena nie wydaje się specjalnie wysoka (Samsung Galaxy S25+ kosztował w Polsce w dniu premiery 4999 lub 5499 złotych), to punktem odniesienia powinna być cena w Stanach Zjednoczonych, a ta zaczynała się od… 999 dolarów.

I choć Samsung Galaxy S26+ ma być droższy od Galaxy S25+, to jednak nie o 65%, dlatego kwota 1650 dolarów zdecydowanie jest wygórowana i prawdopodobnie byłby ją w stanie zapłacić tylko największy i najbardziej niecierpliwy fan Galaxy, ponieważ premiera serii Galaxy S26+ już 25 lutego 2026 roku.

Co zaoferuje smartfon Samsung Galaxy S26+? Specyfikacja jest już znana

Specyfikacja Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra została już ujawniona przedpremierowo, dlatego parametry nowych flagowców producenta z Korei Południowej nas nie zaskoczą. Model „środkowy” będzie miał 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 3120×1440 pikseli z odświeżaniem do 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass Armor 2, procesor Exynos 2600, 12 GB RAM i 256/512 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji).

Smartfon Samsung Galaxy S26+ zaoferuje też 12 Mpix (f/2.2) aparat na przodzie oraz trzy aparaty na tyle: główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) i teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4) z OIS i 3x zoomem optycznym. Ponadto na jego pokładzie ma znaleźć się akumulator o pojemności 4900 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W i indukcyjnego o mocy 15 W.

Zobacz również

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

Obserwuj nas