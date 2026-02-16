Ktoś próbuje sprzedać Samsunga Galaxy S26+ przed premierą. Cena jest absurdalna

Smartfon Samsung Galaxy S26+ nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, ale już można go kupić, chociaż oczywiście nie bezpośrednio od producenta. Cena jest jednak absurdalnie wysoka.

Smartfon Samsung Galaxy S26+ na sprzedaż przed premierą

Użytkownik, posługujący się na platformie X nickiem A. Kakooli, udostępnił post, w którym donosi, że na platformie Craiglist pojawił się smartfon „Samsung Galaxy S26 Ultra” na sprzedaż. Ze zdjęć wynika jednak, że nie jest to ten model, tylko Galaxy S26+, ponieważ ma trzy aparaty w jednym rzędzie na panelu tylnym.

Samsung Galaxy S26+ dostępny do kupienia przed oficjalną premierą (źródło: A. Kakooli | X)

Ogłoszenie, w którym na sprzedaż jest smartfon Samsung Galaxy S26+, informuje, że zainteresowany klient może kupić to urządzenie za… 1650 dolarów, co dziś jest równowartością 5855 złotych. Choć po przeliczeniu na złotówki cena nie wydaje się specjalnie wysoka (Samsung Galaxy S25+ kosztował w Polsce w dniu premiery 4999 lub 5499 złotych), to punktem odniesienia powinna być cena w Stanach Zjednoczonych, a ta zaczynała się od… 999 dolarów.

I choć Samsung Galaxy S26+ ma być droższy od Galaxy S25+, to jednak nie o 65%, dlatego kwota 1650 dolarów zdecydowanie jest wygórowana i prawdopodobnie byłby ją w stanie zapłacić tylko największy i najbardziej niecierpliwy fan Galaxy, ponieważ premiera serii Galaxy S26+ już 25 lutego 2026 roku.

Co zaoferuje smartfon Samsung Galaxy S26+? Specyfikacja jest już znana

Specyfikacja Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra została już ujawniona przedpremierowo, dlatego parametry nowych flagowców producenta z Korei Południowej nas nie zaskoczą. Model „środkowy” będzie miał 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 3120×1440 pikseli z odświeżaniem do 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass Armor 2, procesor Exynos 2600, 12 GB RAM i 256/512 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji).

Smartfon Samsung Galaxy S26+ zaoferuje też 12 Mpix (f/2.2) aparat na przodzie oraz trzy aparaty na tyle: główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) i teleobiektyw 10 Mpix (f/2.4) z OIS i 3x zoomem optycznym. Ponadto na jego pokładzie ma znaleźć się akumulator o pojemności 4900 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 45 W i indukcyjnego o mocy 15 W.