Nowy smart ring z EKG. Styl, wytrzymałość i funkcjonalność w jednym sprzęcie

Do grona urządzeń typu wearable dołączył właśnie nowy inteligentny pierścień. Ten smart ring to tytanowy i lekki sprzęt, oferujący naprawdę wiele funkcji. Wszystkie są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat.
Tytanowy inteligentny pierścień z EKG – funkcjonalność i konstrukcja
Na globalnym rynku pojawił się nowy model smart ringa, opracowany przez firmę Smalth. Wersja Titanium Pro to inteligentny pierścień wykonany z tytanu o lekkiej konstrukcji – waży około 2,7 grama. Warto wspomnieć, że szerokość tego sprzętu wynosi 7,6 milimetra, natomiast grubość 2,3 milimetra.
Smalth Titanium Pro oferuje wbudowany monitoring EKG, który według deklaracji producenta ma zapewniać analizę rytmu serca. Ponadto ten model smart ringa stale monitoruje tętno oraz saturację krwi, a także śledzi sen. Urządzenie może do 7 dni przechowywać zmierzone dane bez konieczności synchronizowania ich z aplikacją.
Smalth na swojej stronie twierdzi też, że Smalth Titanium Pro może stale monitorować poziom glukozy we krwi. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Federalna Agencja Sieci w zeszłym roku wycofała z niemieckiego rynku wiele modeli smartwatchy (nie smart ringów), które wbrew deklaracjom producentów nie mierzyły poziomu glukozy, a jedynie symulowały odczyty, więc należy podchodzić z rezerwą do takich zapewnień.
Inteligentny pierścień Titanium Pro ma być pomocny również podczas monitorowania wielu sportów, w tym biegania, jazdy na rowerze, spacerów czy pływania. Sprzęt charakteryzuje się wodoodpornością do 10 ATM.
Nowy smart ring może pochwalić się też wytrzymałym akumulatorem. Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez producenta, przy standardowym użytkowaniu na jednym ładowaniu może pracować do 7 dni lub do 12 dni przy niewielkim użytkowaniu. Ponadto etui ładujące ma wydłużyć czas pracy pierścienia do 30 dni.
Smart ring Smalth Titanium Pro – dostępność, cena i brak subskrypcji
Nowy model smart ringa zadebiutował już na globalnym rynku i można go zamawiać przez oficjalną stronę producenta. Urządzenie jest dostępne w rozmiarach od 8 do 13. Smalth Titanium Pro wyceniono na 128 dolarów (równowartość około 455 złotych).
Co ważne, pełna funkcjonalność inteligentnego pierścienia oraz aplikacji są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat subskrypcyjnych.