Nowy smart ring z EKG. Styl, wytrzymałość i funkcjonalność w jednym sprzęcie

Do grona urządzeń typu wearable dołączył właśnie nowy inteligentny pierścień. Ten smart ring to tytanowy i lekki sprzęt, oferujący naprawdę wiele funkcji. Wszystkie są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat.

Tytanowy inteligentny pierścień z EKG – funkcjonalność i konstrukcja

Na globalnym rynku pojawił się nowy model smart ringa, opracowany przez firmę Smalth. Wersja Titanium Pro to inteligentny pierścień wykonany z tytanu o lekkiej konstrukcji – waży około 2,7 grama. Warto wspomnieć, że szerokość tego sprzętu wynosi 7,6 milimetra, natomiast grubość 2,3 milimetra.

Smalth Titanium Pro (źródło: Smalth)

Smalth Titanium Pro oferuje wbudowany monitoring EKG, który według deklaracji producenta ma zapewniać analizę rytmu serca. Ponadto ten model smart ringa stale monitoruje tętno oraz saturację krwi, a także śledzi sen. Urządzenie może do 7 dni przechowywać zmierzone dane bez konieczności synchronizowania ich z aplikacją.

Smalth na swojej stronie twierdzi też, że Smalth Titanium Pro może stale monitorować poziom glukozy we krwi. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Federalna Agencja Sieci w zeszłym roku wycofała z niemieckiego rynku wiele modeli smartwatchy (nie smart ringów), które wbrew deklaracjom producentów nie mierzyły poziomu glukozy, a jedynie symulowały odczyty, więc należy podchodzić z rezerwą do takich zapewnień.

Smalth Titanium Pro (źródło: Smalth)

Inteligentny pierścień Titanium Pro ma być pomocny również podczas monitorowania wielu sportów, w tym biegania, jazdy na rowerze, spacerów czy pływania. Sprzęt charakteryzuje się wodoodpornością do 10 ATM.

Nowy smart ring może pochwalić się też wytrzymałym akumulatorem. Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez producenta, przy standardowym użytkowaniu na jednym ładowaniu może pracować do 7 dni lub do 12 dni przy niewielkim użytkowaniu. Ponadto etui ładujące ma wydłużyć czas pracy pierścienia do 30 dni.

Smalth Titanium Pro (źródło: Smalth)

Smart ring Smalth Titanium Pro – dostępność, cena i brak subskrypcji

Nowy model smart ringa zadebiutował już na globalnym rynku i można go zamawiać przez oficjalną stronę producenta. Urządzenie jest dostępne w rozmiarach od 8 do 13. Smalth Titanium Pro wyceniono na 128 dolarów (równowartość około 455 złotych).

Co ważne, pełna funkcjonalność inteligentnego pierścienia oraz aplikacji są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat subskrypcyjnych.