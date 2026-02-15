Jeden Fold to za mało. Samsung szykuje kolejny składany smartfon

W tym roku, obok modeli Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8, Samsung może pokazać jeszcze jeden składany smartfon. Obecnie urządzenie określane jest jako Wide Fold.

Jak będzie wyglądał Samsung Galaxy Wide Fold?

Trzeba przyznać, że południowokoreański producent ma już duże doświadczenie w składanych smartfonach. Pokazał wiele modeli, a w zeszłym roku zaprezentował kilka naprawdę ciekawych sprzętów – Samsung Galaxy Z Flip 7, Samsung Galaxy Z Fold 7 oraz Samsung Galaxy Z Flip 7 FE.

Wymieniona trójka i ich kolejne wcielenia to jednak nie koniec planów związanych ze składanymi smartfonami. Nowy model, na ten moment znany jako Wide Fold, został znaleziony w plikach One UI 9. Odkryte informacje nie tylko potwierdzają nadchodzącą premierę, ale też udało się wyciągnąć animacje zapowiadające wygląd urządzenia. Wyraźnie widać na nich, że smartfon – względem serii Galaxy Z Fold – będzie szerszy, aczkolwiek zachowa wiele cech znanych z Foldów.

Należy jeszcze zaznaczyć, że animacje, które pojawiły się w serwisie Android Authority, nie są dokładnym odzwierciedleniem wyglądu nowego składaka. Przykładowo powinniśmy nastawić się na wystający moduł aparatu, którego nie widać na omawianych animacjach. Nie zobaczymy na nich również wielu szczegółów, bowiem nie taki był cel ich powstania. Animacje najpewniej zaprojektowano jako krótkie samouczki, które zobaczą użytkownicy modelu Wide Fold.

źródło: Android Authority

Kolejne informacje możemy poznać w najbliższych miesiącach

Owszem, na debiut nowego smartfona trzeba jeszcze trochę poczekać. Niewykluczone jednak, że jego wygląd poznamy przed premierą i nie mam na myśli kolejnych grafik czy animacji wyciągniętych z One UI 9. Samsung ma zazwyczaj problem z dochowaniem tajemnicy, więc zdjęcia mogą być udostępnione przez jedno z nieoficjalnych źródeł.

Prawdopodobnie pojawią się też informacje dotyczące specyfikacji i niektórych funkcji. Nie nastawiałbym się jednak na znaczące różnice względem szykowanego Galaxy Z Folda 8. Oba modele mogą różnić się przede wszystkim rozmiarami i proporcjami ekranów i najpewniej też ceną.

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że nowy składak Samsunga może mieć te same proporcje ekranu, co iPhone Fold, czyli 4:3. Podobno na zewnątrz znajdzie się 5,4-calowy ekran. Z kolei do środka trafi panel o przekątnej 7,6 cala.