Wszystko, czego do szczęścia potrzebuje amator grafiki i nie tylko

Myśląc o tablecie z rysikiem dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę z pracą kreatywną, w pierwszej chwili mogą przychodzić nam do głowy droższe, flagowe pozycje. Jak się jednak okazuje, dobry tablet z zaawansowanym rysikiem wcale nie musi kosztować majątku, a wręcz przeciwnie – może być bardzo atrakcyjnie wyceniony i oferować przy tym naprawdę dużo.

Matowy ekran i rysik to wszystko, czego potrzebuje rysownik-amator

Na przestrzeni lat znacząco ewoluowało to, w jaki sposób możemy wykorzystać swój potencjał kreatywny, a papier i akcesoria do rysowania coraz częściej zastępuje tablet z rysikiem, stanowiąc znacznie bardziej praktyczne i wszechstronne rozwiązanie. Profesjonalni twórcy z powodzeniem od dłuższego czasu korzystają z tabletów w swoich projektach, choć z reguły możemy dostrzec u nich urządzenia z wyższej półki.

Nie oznacza to wcale, że tylko drogie tablety nadają się do takich zadań – Huawei pokazuje, że takie rozwiązania da się zaimplementować także w tańszych tabletach, na które może sobie pozwolić więcej osób, chcących zacząć swoją przygodę – na przykład – z grafiką. Huawei MatePad 11.5 S 2026 to najnowszy tablet w portfolio marki, uplasowany na średniej półce. Mimo relatywnie niewygórowanej ceny, nie brak mu funkcji, które śmiało będzie mógł wykorzystać kreatywny amator.

W niedawno opublikowanej recenzji, Huawei MatePad 11.5 S 2026 został przeze mnie określony mianem tabletu wszechstronnego. Uważam to za bardzo celne stwierdzenie, bowiem świetnie spisuje się on zarówno podczas zwykłego przeglądania sieci oraz oglądania wideo, jak też przy zadaniach biurowych, pokroju pracy na dokumentach, odpisywania na e-maile, pisania notatek czy tworzenia prezentacji. Mało tego, za sprawą kilku jego cech, doskonale sprawdzi się także do zadań kreatywnych, na czele z grafiką i rysowaniem.

Huawei MatePad 11.5 S 2026 – fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

No dobrze, zatem jakie to cechy, które stanowią o tym, że Huawei MatePad 11.5 S 2026 się do tego nadaje?

Po pierwsze – ekran. Cechuje się wysoką rozdzielczością i częstotliwością odświeżania 144 Hz, które zapewniają dużą szczegółowość i płynność wyświetlania. Jednak jego atut to wcale nie same parametry, a zastosowanie wręcz unikatowej powłoki PaperMatte. Dzięki niej zyskujemy niebagatelnie lepszą widoczność pod kątem i wręcz zerowe refleksy świetlne, bowiem matowe szkło nie odbija wszystkiego niczym lustro. Jednocześnie, wyświetlana kolorystyka jest tak samo dobra jak na błyszczącym wyświetlaczu. Ponadto, ślizg rysika po powierzchni matowego ekranu jest znacznie bardziej precyzyjny i niekiedy sprawia wrażenie pisania czy rysowania na papierze.

No właśnie, tu płynnie doszliśmy do kolejnego atutu. Huawei MatePad 11.5 S 2026 oferuje obsługę zaawansowanych rysików M-Pencil 3. generacji oraz M-Pencil Pro. I to właśnie użycie rysika może sprawić, że tablet ten będzie pełnoprawnym sprzętem stworzonym do rysowania i dla początkującego grafika. Zarówno jeden, jak i drugi to rysiki aktywne, wyposażone w wymienne końcówki do różnych zastosowań. Co więcej, oferują one niespotykaną w konkurencyjnych rozwiązaniach, bardzo wysoką precyzję prowadzenia linii, a to dzięki rozpoznawaniu aż do 16000 (tak, szesnastu tysięcy!) poziomów nacisku. Dzięki temu możemy wykonywać także te najbardziej szczegółowe kontury czy cieniowania.

Huawei MatePad 11.5 S 2026 – fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Skoro już dzierżymy w dłoni świetny rysik, wypadałoby mieć jak go wykorzystać. I tutaj pojawia się kolejna doskonała informacja, stanowiąca ogromny atut tabletu Huawei MatePad 11.5 S 2026. Nie trzeba tu bowiem pobierać żadnych dodatkowych, ani – tym bardziej – płatnych programów do rysowania. Do dyspozycji dostępna jest już fabrycznie zainstalowana, darmowa apka GoPaint, która pozwala w pełni wykorzystać potencjał aktywnych rysików M-Pencil i tworzyć bardziej złożone, profesjonalnie wyglądające artystyczne obrazy.

Osoby, które lubią wykonywać notatki w formie odręcznej – na przykład – na studiach lub w szkole, z pewnością docenią obecność preinstalowanej aplikacji Notatki Huawei, umożliwiającej tworzenie odrębnych wirtualnych zeszytów i pisanie w niej w wykorzystaniem rysika.

A jeśli już o aplikacjach mowa, w tym miejscu wypada przypomnieć, że na tablecie bez wysiłku możemy zainstalować szereg najpopularniejszych apek, także tych od Google. Ich wyszukiwanie oraz instalacja są proste i szybkie, a korzystanie z nich odbywa się bez większych utrudnień. Znacznie szerzej opisywałem to w recenzjach wielu tabletów Huawei, w tym także omawianego tu, najnowszego Huawei MatePad 11.5 S 2026.

Wisienką na torcie jest fakt, że tablet sprzedawany jest w zestawie z klawiaturą, a opcjonalnie, za niewielką dopłatą, możemy wybrać wariant nie tylko z klawiaturą, ale i rysikiem. Dzięki temu, w atrakcyjnej cenie otrzymujemy pełny, gotowy do pracy zestaw, bez konieczności osobnego dokupowania pojedynczych akcesoriów.

Wszystko to sprawia, że Huawei MatePad 11.5 S 2026 może być doskonałym wyborem dla kreatywnych amatorów – zarówno tych, którzy chcą malować, rysować i tworzyć grafikę, jak i tych wylewających swoją twórczość na klawiaturę w postaci tekstu.

Huawei MatePad 11.5 S 2026 – fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Najbardziej wyważony tablet w ofercie Huawei

Huawei ma w swoim portfolio tablety odpowiadające na oczekiwania różnych użytkowników, dzięki czemu każdy może znaleźć tu coś dla siebie.

Dla osób szukających podstawowego i przy tym też najlepiej wycenionego tabletu sensowną opcją może okazać się Huawei MatePad 11.5 2025. Choć jest to podstawowy model, wyposażono go w matowy ekran PaperMatte z wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz zapewniającą dużą płynność podczas – na przykład – przewijania stron. Oferuje on też obsługę rysika M-Pencil 3 (choć w tym modelu już bez NearLink, więc z mniejszą ilością poziomów nacisku i gorszym czasem reakcji), dzięki czemu świetnie sprawdzi się chociażby na studiach do odręcznych notatek czy codziennej, podstawowej konsumpcji treści wideo i przeglądania sieci.

Będący gwiazdą tego materiału Huawei MatePad 11.5 S 2026 stanowi – nie tylko specyfikacyjnie, ale i cenowo – najbardziej wyważoną propozycję w ofercie marki. Jedną z jego bezapelacyjnie najmocniejszych cech stanowi uwielbiany i wielokrotnie wychwalany przeze mnie wyświetlacz z matową powłoką PaperMatte, która została ulepszona względem poprzedniej wersji i – w efekcie – zapewnia lepszą przejrzystość oraz nasycenie kolorów. Powtarzam się o tym notorycznie, w dosłownie każdym materiale poświęconym tabletom Huawei, ale naprawdę uważam, że matowe ekrany diametralnie zmieniają percepcję i zdecydowanie uprzyjemniają użytkowanie. Ewentualny późniejszy powrót do klasycznego, błyszczącego wyświetlacza bywa wręcz bolesny.

Nie bez znaczenia jest tu również większa ilość pamięci RAM – konkretniej jest jej tu 12 GB, dzięki której Huawei MatePad 11.5 S 2026 zapewnia lepszą wydajność przy żonglowaniu między wieloma aplikacjami oraz podczas pracy na dwóch apkach jednocześnie. Pojemna bateria 8800 mAh pozwala na co najmniej całodzienną intensywną pracę, a szybkie ładowanie o mocy 66 W znacznie szybciej uzupełnia akumulator. Z kolei przełomowa łączność NearLink umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału wspomnianych rysików M-Pencil 3 lub M-Pencil Pro, między innymi z racji marginalnych opóźnień przy rysowaniu.

Te osoby, którym zależy na jeszcze większym ekranie powinny spojrzeć na nieco wyżej pozycjonowany Huawei MatePad 12 X 2025. Poza zaletami dwóch omawianych przed momentem modeli i – naturalnie – wyższą przekątną wyświetlacza, został on również wyposażony w pojemniejszą baterię, za sprawą której jeszcze dłużej będziemy mogli cieszyć się korzystaniem z niego i rzadziej przypominać sobie o konieczności ładowania.

Całościowo, Huawei MatePad 11.5 S 2026 stanowi idealny złoty środek w ofercie Huawei. Czerpie najlepsze cechy każdego z tych tabletów i łączy je w jedną, dobrze wyważoną całość.

Huawei MatePad 11.5 S 2026 – fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Huawei MatePad 11.5 S 2026 w kuszącej promocji

Idealną klamrą tego materiału będzie przypomnienie, że Huawei MatePad 11.5 S 2026 jest już dostępny w sprzedaży, a do 8 marca obowiązuje promocja, która jeszcze bardziej może zachęcić Was do jego zakupu. W ramach tej oferty, cena tabletu obniżona jest o 200 złotych.

Oznacza to, że wariant z klawiaturą możemy kupić już za 1799 złotych (regularna cena wynosi 1999 złotych), a wybierając wersję full wypas z klawiaturą i rysikiem M-Pencil 3. generacji zapłacimy 1999 złotych (zamiast 2199 złotych). Z kolei dopłacając stówkę można wybrać jeszcze bardziej zaawansowany rysik – Huawei M-Pencil Pro.

Co więcej, cenę tabletu można jeszcze bardziej obniżyć. Przy zakupie w oficjalnym sklepie na huawei.pl otrzymamy 50 złotych rabatu za zapisanie się do newslettera. Jeśli natomiast jesteście studentami, po rejestracji na portalu StudentBeans lub UniPerks dostaniecie kolejne 15% zniżki.

Huawei MatePad 11.5 S 2026 kupicie na huawei.pl

