Tydzień na baterii i duży AMOLED. Oto nowy smartwatch dla oszczędnych

Zadebiutował smartwatch Lenovo F101. Owszem przypomina Apple Watcha, ale ma nad nim co najmniej dwie przewagi – czas pracy i cenę. Chociaż podejrzewam, że zegarek z Cupertino deklasuje go w kwestii jakości pomiarów zdrowotnych i możliwości oprogramowania.

Przyzwoita specyfikacja Lenovo F101

Jestem przekonany, że firma Lenovo nie jest pierwszą, o której myślicie podczas poszukiwań smartwatcha. Prawdopodobnie sprawdzacie głównie modele Samsunga, Huawei czy też Apple Watche. Jednak producent może pochwalić się rosnącym portfolio ciekawych zegarków. Przykładowo pod koniec zeszłego roku zadebiutował Lenovo Watch GT Pro, a kilka miesięcy wcześniej poznaliśmy Lenovo Watch S.

Teraz do tego grona dołącza Lenovo F101, czyli smartwatch o wyglądzie zbliżonym do Apple Watcha. Powinien więc spodobać się osobom, które preferują bardziej prostokątne koperty. Obudowa wykonana jest ze stopu metalu, a producent chwali się wodoszczelnością z certyfikatem IP68. Wypada dodać, że wymiary koperty wynoszą 47 x 39,8 x 9,9 mm.

Uwagę zwraca 1,96-calowy AMOLED o rozdzielczości 410 x 502 pikseli. Można spodziewać się, że wyświetlane na nim treści będą prezentować się naprawdę dobrze. Ciekawe tylko, czy cały interfejs oprogramowania zapewnia zadowalająco sprawną pracę i szybko reaguje na polecenia użytkownika. We wnętrzu obudowy znalazł się akumulator o pojemności 300 mAh, który ma zapewnić do 7 dni pracy lub do 15 dni w trybie czuwania. Jego ładowanie trwa dość długo – producent podaje, że 2-3 godziny.

źródło: Banggood

Urządzenie wyposażone jest w Bluetooth 5.4 i współpracuje zarówno ze sprzętem z Androidem, jak i iPhone’ami – wyświetla powiadomienia ze smartfona oraz oferuje możliwość prowadzenia rozmów. Zabrakło natomiast modułu GPS. Dostępna jest jednak funkcja mierzenia tętna, poziomu natlenienia krwi oraz monitor snu. Lenovo F101 zlicza również liczbę kroków wykonanych w ciągu dnia i może być wykorzystany w roli budzika.

Lenovo F101 – cena i dostępność

Smartwatch w przedsprzedaży został wyceniony na około 130 złotych, a nowi klienci mogą liczyć na promocję zmniejszającą cenę do 115 złotych. Wysyłki mają ruszyć w połowie marca.

źródło: Banggood

Brzmi świetnie, gdy spojrzymy na oferowaną specyfikację. Tylko, że trzeba mieć na uwadze kilka kluczowych informacji. Lenovo F101 nie jest sprzedawany w oficjalnej polskiej dystrybucji, co może skutkować chociażby problemami związanymi z gwarancją. Trudno też mieć pewność dotyczącą jakości pomiarów zdrowotnych. Ponadto producent wśród dostępnych języków nie wymienia polskiego.