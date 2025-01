S Pen w Galaxy S25 Ultra bez Bluetooth?! Chodzą takie słuchy

Do oficjalnej premiery smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra pozostało już tylko kilka dni. Według najnowszych informacji ponownie zostanie on wyposażony w rysik S Pen, ale akcesorium to straci nieco ze swojej funkcjonalności.

Rysik S Pen w smartfonie Samsung Galaxy S25 Ultra bez modułu Bluetooth?

Indyjski leakster Ishan Agarwal podzielił się informacją, według której rysik S Pen, dołączany do nadchodzącego modelu Samsung Galaxy S25 Ultra, zostanie pozbawiony łączności Bluetooth. Co za tym idzie, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, nie zaoferuje funkcji zdalnego wciskania spustu migawki.

Byłaby to zaskakująca decyzja, a motywacją mają być ponoć oszczędności. Wydaje się jednak, że tranzystor i moduł łącznie nie kosztują tyle, by faktycznie miało to być odczuwalne w przypadku sprzętu za kilka tysięcy złotych. Innym potencjalnym powodem jest chęć zmniejszania gabarytów (a przede wszystkim wagi) oraz wydłużenie czasu pracy (sam rysik wszak nie będzie wymagał ładowania).

Inna sprawa, że według badań zdalne sterowanie aparatem nie należy do szczególnie często wykorzystywanych funkcji rysika S Pen. Użytkownicy, którzy jednak stawiają właśnie na to, będą mieć powody, by być niepocieszeni. Z opiniami jednak warto wstrzymać się do oficjalnego potwierdzenia tych rewelacji (lub też ich zdementowania).

Samsung Galaxy S24 Ultra i rysik S Pen (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Zaokrąglone rogi i co jeszcze? (Nieoficjalna) specyfikacja Galaxy S25 Ultra

Inny lekaster – Ice Universe – donosi z kolei, że smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra zerwie z tradycją i nie będzie mieć ostrych rogów, lecz zaokrąglone. W ten sposób zostanie upodobniony do swoich braci – tych podstawowych i z dopiskiem Plus. Tak samo jak ubiegłoroczny model ma mieć też płaski, a nie zakrzywiony wyświetlacz (ostatnio widziany w Galaxy S23 Ultra).

Porównanie frontów smartfonów (od lewej) Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra i Galaxy S25 Ultra (źródło: Ice Universe)

Co poza tym? Według nieoficjalnych informacji Samsung Galaxy S25 Ultra zostanie wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, zaawansowany układ chłodzenia, akumulator o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 45 W oraz 6,9-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Jak zwykle, najmocniejszą stroną smartfona ma być jego zestaw aparatów. Konkretnie z tyłu zainstalowane mają zostać cztery oczka: główne 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokie 50 Mpix oraz dwa teleobiektywy: 10 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym oraz peryskopowy 50 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym.

Oficjalna premiera smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra wraz z pozostałymi dwoma modelami, została zaplanowana na 22 stycznia 2025 roku. Wtedy wszystko stanie się jasne.