Usługę Orlen Paczka czekają poważne zmiany

Nad Orlenem wiszą ciemne chmury? Prezes polskiego koncernu zdradził kilka rozwiązań w związku z planowaną na 2025 rok restrukturyzacją. Przedsiębiorstwo podobno boryka się z trudną sytuacją finansową, a jednym ze sposobów poradzenia sobie z nimi ma być rezygnacja z usługi Orlen Paczka. Kto mógłby ją przejąć?

Orlen Paczka nie będzie już należała do Grupy Orlen?

Automaty paczkowe to wygodne rozwiązanie, wybierane przez wielu kupujących czy nadających przesyłki. W Polsce działalność rozwinęły przede wszystkim Paczkomaty InPostu, jednak w krajobrazie naszych miejscowości możemy spotkać kilka innych propozycji. Jedną z nich jest Orlen Paczka, która oferuje swoje usługi w ponad 12 tysiącach punktów odbioru i nadań – nie tylko w automatach paczkowych, ale także na stacjach paliw Orlen oraz w punktach partnerskich. Usługa ta jest prowadzona przez Grupę Orlen, choć – jak się okazuje – wkrótce może się to zmienić.

Ireneusz Fąfara, piastujący stanowisko prezesa Orlenu, zapowiedział sporo zmian. Okazuje się, że polski koncern boryka się z bardzo słabą sytuacją finansową, a to zmusza go do przeprowadzenia restrukturyzacji.

Prezes w rozmowie z TOK FM stwierdził, że Grupa Orlen nie chce dalej ciągnąć usługi Orlen Paczka. Obecnie prowadzone są rozmowy z kilkoma podmiotami (w tym z Pocztą Polską), które mogłyby przejąć tę usługę. Proces sprzedaży planowany jest na przełom czerwca i lipca 2025 roku.

Już w lipcu zeszłego roku Jacek Bartmiński wspomniał, że przeniesienie Orlen Paczki do Poczty Polskiej nie jest wykluczone. Zaznaczono wtedy, że Poczta Polska jest w zapaści, a usługa polskiego koncernu mogłaby jej pomóc z niej wyjść.

Nie tylko Orlen Paczka wyjdzie spod skrzydeł polskiego koncernu

Okazuje się, że sprzedaż Orlen Paczki to nie koniec zmian, jakie zostały zaplanowane przez Orlen. Ireneusz Fąfara wspomniał również o pozostałych rozwiązaniach programu restrukturyzacji. Firma planuje sprzedaż Polska Press, czyli polskiej grupy wydawniczej, która powstała w 1991 roku, a następnie została przejęta przez Orlen pod koniec 2020 roku.

Według prezesa przejęcie Polska Press było „bardzo złą i niepotrzebną inwestycją, która zaszkodziła Orlenowi wizerunkowo”. Według Fąfary proces sprzedaży grupy wydawniczej może wystartować na przełomie czerwca i lipca 2025 roku.