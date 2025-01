Wysyp akcesoriów Xiaomi w Europie. Ile kosztują i co oferują?

W ostatnich miesiącach 2024 roku firma Xiaomi zaprezentowała wiele interesujących akcesoriów, które teraz – na początku 2025 roku – trafiają wreszcie do sprzedaży w Europie. Poznaliśmy ich oficjalne ceny w walucie euro.

Równocześnie z premierą serii Redmi Note 14 firma Xiaomi przywozi do Europy szeroką gamę akcesoriów. Przyjrzyjmy się temu, co oferują słuchawki Redmi Buds 6 i Redmi Buds 6 Pro, smartwatch Redmi Watch 5 oraz nowe powerbanki Xiaomi o pojemności 10000 mAh. A – przede wszystkim – temu, ile będą kosztować na Starym Kontynencie.

Słuchawki Redmi Buds 6 i Redmi Buds 6 Pro – premiera w Europie

Zacznijmy od przypomnienia tego, jak prezentują się specyfikacje poszczególnych urządzeń, a na pierwszy ogień niech pójdą słuchawki. Zaprezentowany jeszcze we wrześniu model Redmi Buds 6 to stosunkowo niedrogi sprzęt, ale całkiem nieźle wyposażony. Wykorzystuje podwójne przetworniki (tytanowe o średnicy 12,4 mm oraz cermiczne o średnicy 5,5 mm), co ma się przekładać na dynamiczny i pełen detali dźwięk.

Słuchawki Redmi Buds 6 oferują także wirtualny dźwięk przestrzenny, equalizer oraz system redukcji hałasu (do 49 dB). Na jednym ładowaniu działają zaś do 10 godzin (lub do 42 godzin – wraz z etui). Ich konstrukcja w dodatku spełnia wymogi normy pyło- i wodoodporności IP54.

Redmi Buds 6 (źródło: Xiaomi)

Ich siostry – słuchawki Redmi Buds 6 Pro zostały zaprezentowane pod koniec listopada. Idą o krok dalej, bo wykorzystują aż trzy przetworniki (dwa o średnicy 6,7 mm oraz tytanowy o średnicy 11 mm). Do tego obsługują kodeki LHDC 5.0, LC3 i MIHC oraz cechują się skuteczniejszą redukcją szumów (do 55 dB). Czas pracy z etui sięga zaś 36 godzin.

Redmi Buds 6 Pro (fot. Xiaomi)

Europejska premiera smartwatcha Redmi Watch 5 i powerbanków Xiaomi

Również pod koniec listopada zaprezentowany został smartwatch Redmi Watch 5. To zegarek wyposażony w 2,07-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 60 Hz i jasności sięgającęj 1500 nitów oraz akumulator o pojemności 550 mAh, mający zapewniać do 12 dni typowego działania.

Smartwatch mierzy tętno i natlenienie krwi, monitoruje aktywność w 150 trybach treningowych, kontroluje czas i jakość snu. Ma też GPS, a mikrofon i głośnik umożliwiają prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth.

Redmi Watch 5 (fot. Xiaomi)

Wraz ze smartfonem, słuchawkami i smartwatchem w Europie debiutują jeszcze dwa powerbanki Xiaomi o pojemności 10000 mAh. Pierwszy ma wbudowany przewód USB typu C, waży 210 gramów i umożliwia ładowanie z mocą maksymalnie 33 W. Największy atutem drugiego jest zaś oferowanie ładowania z łączną mocą aż 165 W (120 + 45 W). On również ma kabelek zintegrowany z obudową.

Xiaomi Power Bank 10000 33W (źródło: Xiaomi) Xiaomi Power Bank 10000 165W (źródło: Xiaomi)

Ceny nowych akcesoriów Xiaomi / Redmi w Europie

Europejska premiera oznacza, że poznaliśmy już ceny wszystkich tych urządzeń, jakie będą obowiązywać w sklepach na terytorium Starego Kontynentu. Przedstawiają się następująco:

Redmi Buds 6 – od 40 euro (~170 złotych),

Redmi Buds 6 Pro – od 75 euro (~320 złotych),

Redmi Watch 5 – od 109 euro (~465 złotych),

Xiaomi 33W Power Bank 10000 – od 25 euro (~105 złotych),

Xiaomi 165W Power Bank 10000 – od 50 euro (~215 złotych).

Kompletu wyżej wymienionych urządzeń spodziewamy się także w polskich sklepach, ale szczegóły na razie pozostają nieznane.