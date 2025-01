Asus nie odpuszcza. Jest data premiery Zenfone’a 12 Ultra

Smartfonowe portfolio Asusa od kilku lat opiera się na raptem kilku urządzeniach – gamingowych modelach ROG Phone i klasycznych Zenfone’ach, których przyszłość często stoi pod znakiem zapytania. Jaki los czeka tę drugą serię w 2025 roku?

2024 rok przyniósł sporą zmianę w gamie smartfonów przygotowywanych przez Asusa. Do 2023 roku, obok gamingowych modeli, producent oferował także serię Zenfone – jedne z niewielu urządzeń na rynku, które łączyły flagowe parametry z kompaktowością. Ostatnim takim modelem był Zenfone 10 z 2023 roku – telefon wyposażony w układ mobilny Snapdragon 8 Gen 2 i co najmniej 8 GB RAM-u zaskakiwał właśnie gabarytami. Choć ramki wokół ekranu nie były małe, to przekątna 5,92 cala sprawiała, że gabarytowo był on bardziej kompaktowy od Samsunga Galaxy S23 czy Google Pixel 7a.

Niestety, Asus uznał w 2024 roku, że nie tędy droga i przeszedł na produkcję urządzeń o popularniejszych rozmiarach ekranu. Pierwszym modelem w nowej strategii producenta został Zenfone 11 Ultra – telefon dobry, choć niepozbawiony wad, którego największymi problemami były m.in. wysoka cena w porównaniu do głównych rywali, krótki okres wsparcia aktualizacjami czy brak eSIM. W 2025 roku Asus będzie mógł spróbować wyeliminować wszystkie wspomniane błędy.

Na oficjalnym profilu firmy w serwisie X pojawił się wpis dotyczący nowego modelu – Asusa Zenfone 12 Ultra. Według Asusa, urządzenie „odblokuje moc AI” i dzięki niemu „wkroczymy w nową erę mobilnej fotografii”. Na dołączonym do informacji zdjęciu pojawia się sugestia, że nowy smartfon zaoferuje możliwość zablokowania ostrości na obiekcie i jego śledzenie w wideo 4K – coś, co większość smartfonów wykonuje tylko w rozdzielczości Full HD.

1, 2, 3… Action! 🎬📸

Zenfone 12 Ultra unlocks the power of AI, so get ready to step into a new era of mobile photography excellence!

Stay tuned for the ultimate upgrade on February 6 at 14:30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/tEtOwSaoqU