Wszystko o Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra w jednym miejscu

Koniec tygodnia przyniósł potężną dawkę informacji na temat nowych flagowców Samsunga. Poznaliśmy wygląd oraz specyfikację całej trójki – Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra.

Wygląd Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra

Wszystkie modele z serii Galaxy S25 będą dostępne w czterech kolorach. Galaxy S25 i Galaxy S25+ w ciemnoniebieskim, srebrnym, miętowym i jasnoniebieskim, podczas gdy Galaxy S25 Ultra w wersjach Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silver Blue i Titanium White Silver (to rzekomo oficjalne nazwy marketingowe).

Samsung Galaxy S25/Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra (źródło: Android Headlines)

Nowością w całej trójce jest dodanie pierścieni wokół aparatów na panelu tylnym, podobnie jak w Galaxy Z Fold 6. Ponadto w modelu z dopiskiem „Ultra” Koreańczycy zdecydowali się zaokrąglić konstrukcję. Do tego ramki dookoła wyświetlacza wydają się wyraźnie węższe niż w Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra – specyfikacja

W ramach dzisiejszego, wielkiego wycieku, poznaliśmy nie tylko wygląd całej trójki, bowiem ujawniona została również szczegółowa specyfikacja nadchodzących nowości.

Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S25 Ultra Wyświetlacz 6,2 cala Dynamic AMOLED 2X

2340×1080 pikseli

120 Hz 6,7 cala Dynamic AMOLED 2X

3120×1440 pikseli

120 Hz 6,9 cala Dynamic AMOLED 2X

3120×1440 pikseli

120 Hz Procesor (na całym świecie) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB 12 GB 12 GB (przynajmniej w Europie) Pamięć wbudowana 128/256/512 GB 256/512 GB 256/512 GB i 1 TB Slot na kartę microSD NIE NIE NIE Akumulator 4000 mAh, ładowanie 25 W + ładowanie indukcyjne 4900 mAh, ładowanie 45 W + ładowanie indukcyjne 5000 mAh, ładowanie 45 W + ładowanie indukcyjne Aparat na przodzie 12 Mpix (f/2.2) 12 Mpix (f/2.2) 12 Mpix (f/2.2) Aparat na tyle 50 Mpix (szerokokątny) z OIS

12 Mpix (ultraszerokokątny)

10 Mpix (teleobiektyw) z OIS i 3x zoomem optycznym 50 Mpix (szerokokątny) z OIS

12 Mpix (ultraszerokokątny)

10 Mpix (teleobiektyw) z OIS i 3x zoomem optycznym 200 Mpix (szerokokątny) z OIS

50 Mpix (ultraszerokokątny)

50 Mpix (teleobiektyw peryskopowy) z OIS i 5x zoomem optycznym

10 Mpix (teleobiektyw) z OIS i 3x zoomem optycznym Łączność Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7

dual SIM (obsługa eSIM) Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7

dual SIM (obsługa eSIM) Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7

dual SIM (obsługa eSIM) Oprogramowanie Android 15 z One UI 7 Android 15 z One UI 7 Android 15 z One UI 7 Wymiary 146,9×70,5×7,2 mm 158,4×75,8×7,3 mm 162,8×77,6×8,2 mm Waga 162 gramy 190 gramów 218 gramów

Oficjalna premiera serii Galaxy S25 zaplanowana jest na 22 stycznia 2025 roku. Ceny nie są jeszcze znane – niektórzy donoszą, że pozostaną one na poziomie sprzed roku, inni zaś wieszczą podwyżkę. Zależą jednak one od rynku, dlatego pewnie wyjaśni się to dopiero za kilkanaście dni.