Czy Samsung Galaxy S25 Slim trafi do Polski?

Już raz w ciągu ostatnich miesięcy Samsung ograniczył dostęp do swojego smartfona z wyższej półki do niewielkiej liczby krajów. Czy w przypadku nadchodzącego modelu Galaxy S25 Slim będzie podobnie? Ujawniona przedpremierowo lista krajów stanowi pewną podpowiedź.

Samsung Galaxy nie dla wszystkich

Czy Samsung sprzedaje wszystkie swoje urządzenia w każdym zakątku globu? Oczywiście, że nie – jedne lokacje lepiej „chłoną” budżetowe rozwiązania, w innych krajach lepiej skupić się na sprzedaży flagowców. Ostatnio szerokim echem odbiła się premiera Samsunga Galaxy Z Fold Special Edition – składanego smartfona z pionowym zawiasem, który pojawił się wyłącznie w Korei Południowej i Chinach (pod inną nazwą – Samsung W25).

Nic dziwnego, że podobne obawy mogły się pojawić w odniesieniu do czwartego telefonu z serii Galaxy S25, jaki zadebiutuje w 2025 roku, obecnie nazywanego Galaxy S25 Slim. Jakiś czas temu przez internet przepłynęły sugestie, że urządzenie nie trafi do Stanów Zjednoczonych, inne wróżyły mu los podobny do Galaxy Z Fold SE. Zaufane źródło, na które powołuje się Phone Arena, przesłało redakcji listę krajów, w których będzie prowadzona oficjalna sprzedaż Samsunga Galaxy S25 Slim.

Nieoficjalny render Samsung Galaxy S25 Slim (źródło: OnLeaks/SmartPrix)

Czy Samsung Galaxy S25 Slim będzie dostępny w Polsce?

Według informatora, Samsung Galaxy S25 Slim ma trafić do 39 krajów. Oprócz dużych rynków pokroju Francji, Australii czy Zjednoczonego Królestwa, smartfon ma być dostępny także w Słowenii, Szwajcarii, Chorwacji czy Austrii. Na szczęście okazuje się, że na liście jest też Polska, co daje nadzieję, że urządzenie nie ominie naszego kraju. Dziwi brak Korei Południowej czy Chin, ale kto wie – może to jest oczywista oczywistość, że Galaxy S25 Slim będzie dostępny również tam.

Póki co nie za wiele wiadomo o specyfikacji urządzenia. Ostatnią poszlaką były informacje o kompromisie związanym z akumulatorem, aby smartfon zachował smukłą sylwetkę. Teraz Gizmochina sugeruje, że Samsung Galaxy S25 Slim, podobnie jak Galaxy Z Fold 7, ma otrzymać skromniejszy, ale wciąż flagowy układ mobilny Snapdragon 8 Elite o nazwie kodowej SM8750-3-AB. Od podstawowej wersji chipsetu odróżnia go brak jednego rdzenia Performance. Procesor składa się zatem z dwóch rdzeni Prime o taktowaniu 4,32 GHz i pięciu rdzeni Performance z taktowaniem 3,53 GHz. Powinno to obniżyć cenę urządzenia, przy zachowaniu wydajności godnej flagowca.

Raczej nie zanosi się na to, abyśmy zobaczyli Galaxy S25 Slim w trakcie nadchodzącego wydarzenia Samsung Galaxy Unpacked 22 stycznia br. Spodziewany termin prezentacji nowego smartfona to maj 2025 roku.