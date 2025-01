Galaxy S25 Slim i iPhone 17 Air będą mieć też cienki… czas pracy?

Smartfony Apple iPhone 17 Air oraz Samsung Galaxy S25 Slim są wyczekiwane przez miłośników smukłych urządzeń. Możliwe jednak, że nie przypadną do gustu tym, którzy oczekują też pojemnych akumulatorów.

Jaki akumulator będzie miał iPhone 17 Air? A jaki Galaxy S25 Slim?

Mówi się, że 2025 będzie dobrym rokiem dla miłośników smukłych smartfonów z wysokiej półki. Na warsztacie projektantów Apple znajduje się ponoć iPhone 17 Air, mający być najcieńszym iPhone’em w historii, z kolei Samsung pracować ma nad modelem Galaxy S25 Slim.

Mówi się, że iPhone 17 Air będzie miał zaledwie 6 mm grubości. Aby to uzyskać, konieczne mogą okazać się jednak cięcia w obrębie pojemności akumulatora. W najnowszym przecieku Digital Chat Station sugeruje, że amerykański producent zastosuje w swojej nowince baterię mającą jedynie 3000 mAh lub maksymalnie 4000 mAh.

To samo – według Digital Chat Station – tyczy się też smartfona Samsung Galaxy S25 Slim. Jednak przeciek serwisu SmartPrix wskazuje na inną możliwość. W obszernej publikacji, zdradzającej także wygląd urządzenia, możemy przeczytać, że będzie miało obudowę o grubości 6,4 mm i zmieści w niej akumulator o pojemności 4700-5000 mAh.

Nieoficjalne rendery Samsung Galaxy S25 Slim z wycieku (źródło: OnLeaks/SmartPrix)

O ile więc w przypadku iPhone’a 17 Air będzie można mówić o najsmuklejszym smartfonie Apple w historii, tak Galaxy S25 Slim nie zasłuży sobie na ten tytuł. Wciąż dzierżyć będzie go Galaxy A8 z 2015 roku, który miał zaledwie 5,9 mm grubości, ale też był wyposażony w akumulator o pojemności zaledwie 3050 mAh. Jednak byłaby to raczej dobra wiadomość.

Co jeszcze zaoferują i kiedy zadebiutują?

Leaksterzy są za to zgodni co do tego, że oba smartfony zostaną wyposażone w topowe podzespoły, na czele z procesorami. W iPhonie zainstalowany ma zostać chipset Apple A19 – ten sam, który znajdzie się w pozostałych Siedemnastkach, a Samsung postawić ma Snapdragona 8 Elite – również nie inaczej niż w przypadku trójki podstawowych modeli z rodziny Galaxy S25.

Choć wydaje nam się, że wiemy już całkiem sporo, to należy pamiętać, że wciąż są to tylko pogłoski. Ich ewentualne potwierdzenie nie przyjdzie zaś prędko – premiery smartfona Samsung Galaxy S25 Slim spodziewamy się dopiero w maju 2025 roku, a iPhone 17 Air zadebiutować ma jeszcze kilka miesięcy później, we wrześniu.