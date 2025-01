Bluesky chce być jak TikTok i X w jednym? Nowa sekcja debiutuje na platformie

Platforma Bluesky uruchomiła nową sekcję z pionowymi filmami wideo, która nieco przypomina rolki znane z TikToka czy Instagrama. Co oferuje i gdzie ją znaleźć?

Bluesky – co to takiego?

Serwis Bluesky powstał już 4 lata temu, jednak mniej więcej do listopada 2024 roku nie był szczególnie znany. Platforma społecznościowa podobna jest do X (dawnego Twittera). Przypomina go zarówno pod względem przeznaczenia, sposobu działania, jak i samego wyglądu interfejsu. W serwisie można udostępniać posty, opinie, podejmować dyskusje czy dzielić się zdjęciami lub krótkimi filmami wideo.

Choć platforma ta na pierwszy rzut oka bardzo przypomina X, znacząco się od niego różni pod względem działania i doboru materiałów. W Bluesky bazę stanowi otwartoźródłowy protokół AT Protocol, co sprawia, że to przede wszystkim użytkownik ma główny udział w typie wyświetlanych treści.

Niestandardowy kanał filmów w pionie debiutuje na Bluesky

Bluesky został teraz uzupełniony o kolejną funkcję – otrzymuje tzw. niestandardowy kanał dla filmów w pionie. Można na niego natrafić, przeglądając stronę główną, opisywaną jako zakładka „Discover”. Nowość jest wyróżnioną sekcją o nazwie „Trending Videos”. Zgromadzono w niej kilka wybranych nagrań, które można przesuwać w poziomie bezpośrednio na stronie głównej. Użytkownik może kliknąć w interesujący go film, aby zobaczyć go na pełnym ekranie.

Nowa sekcja działa bardzo podobnie do rolek znanych z Instagrama czy TikToka. Aby zapoznać się z kolejnymi filmami, wystarczy przewijać kolejne treści w górę. Dodatkowo możliwe jest dodanie kanału do listy lub przypięcie go, co spowoduje, że będzie on wyświetlany na ekranie głównym.

Nie jest to konieczne, co sprawia, że to nadal użytkownik ma spory udział w decyzji o formie swojej strony głównej. Jeśli nie chcesz korzystać z „Trending Video”, możesz je łatwo zamknąć, używając krzyżyka w prawym górnym rogu tej sekcji.

Trending Videos w Bluesky (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Funkcja została już powszechnie udostępniona, działa także w Polsce. Twórcy Bluesky zaznaczają, że jeśli zakładka nie wyświetla się, należy uruchomić aplikację ponownie. Deweloperzy platformy pracują też nad alternatywą dla serwisu TikTok – tik.blue, która zostanie oparta na protokole AT Protocol. Póki co nowość jest na wczesnym etapie rozwoju.