Można zazdrościć Chińczykom. Nowe składaki Samsunga wyglądają świetnie

Samsung kontynuuje swoją tradycję i wprowadza na chiński rynek wyjątkowe urządzenia z rodziny W. To składane smartfony bazujące na aktualnych modelach z serii Galaxy Z, ale z pewnym wizualnym twistem. Ot, klasa premium, której – niestety – nie będzie nam dane doświadczyć.

Czarno-złote smartfony Samsung W25 i W25 Flip zaprezentowane

Samsung W25 oraz W25 Flip to składane smartfony w charakterystycznym dla tej rodziny, czarno-złotym wydaniu. Ich konstrukcje wyróżniają się także ceramicznym tyłem i aluminiowymi krawędziami. Urządzenia zatem nie tylko wyglądają na klasę premium, lecz rzeczywiście ją reprezentują.

Dla modeli z tej rodziny fundamentem tradycyjnie są aktualne „składaki” z serii Galaxy Z, ale smartfon Samsung W25 bazuje nie na podstawowym Galaxy Z Fold 6, lecz dopiero co wypuszczonej wersji Galaxy Z Fold Special Edition – z większymi wyświetlaczami, lepszymi aparatami i smuklejszą konstrukcją, ale też bez wsparcia dla rysika S Pen. Tym samym najchudszy smartfon składany tego producenta po raz pierwszy opuszcza domową Koreę Południową.

Pod względem samej specyfikacji nie uświadczymy tu żadnych różnic. Zatem Samsung W25 ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 16 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki oraz akumulator o pojemności 4400 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 25 W.

Smartfon Samsung W25 (fot. Samsung)

Złożony ma 10,6 mm grubości i oferuje wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala. Po rozłożeniu natomiast jego grubość spada do zaledwie 4,9 mm, a duży ekran ma 8 cali. System aparatów tworzą zaś sensory: 200 Mpix (główny), 12 Mpix (ultraszeroki), 10 Mpix (teleobiektyw) oraz 10 i 4 Mpix do selfie i rozmów wideo.

Z kolei smartfon Samsung W25 Flip to po prostu przemalowany model Galaxy Z Flip 6. To sprzęt wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej oraz akumulator 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 25 W. Na zewnątrz na 3,4-calowy wyświetlacz i dwa aparaty: 50 Mpix (główny) + 12 Mpix (ultraszeroki), a wewnątrz ekran o przekątnej 6,7 cala i aparat 10 Mpix do selfie.

Samsung W25 Flip (fot. Samsung)

Ceny pozostają nieznane, ale… to nic

Producent na razie nie zdradził, ile smartfony Samsung W25 oraz W25 Flip będą kosztować. Ostatecznie jednak ma to dla nas niewielkie znaczenie, bo modele z serii W co do zasady nigdy nie przekraczają granicy Państwa Środka.