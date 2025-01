Z jednej strony producenci elektroniki silą się na oryginalność, aby wyróżnić swój sprzęt na tle urządzeń konkurencji. Z drugiej natomiast nierzadko zgapiają od siebie nawzajem. Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku.

Smartfon Oppo A5 2025 wygląda zaskakująco znajomo

Gdy tylko pierwszy raz zobaczyłem smartfon Oppo A5 2025, który pojawił się w bazie chińskiej agencji certyfikującej TENAA jako model z numerem PKQ110, od razu wydał mi się zaskakująco znajomy. Zaskakująco, ponieważ wyspa z aparatami na panelu tylnym ma podobny kształt jak wyspa we flagowcu Honor Magic 6 Pro (na zdjęciu powyżej).

I choć nie jest to kopia 1:1, to jest to niecodzienna sytuacja, gdyż konkurencyjni producenci do tej pory raczej nie inspirowali się projektami marki Honor. Szczególnie że pod względem kreatywności wyraźnie wybija się ona ponad przeciętność, a firmy raczej unikają aż takiej ekstrawagancji. Czyżby to znaczyło, że Honor stał się na tyle liczącym graczem, że rywale chcieliby uszczknąć coś z jego pozycji? Można odnieść takie wrażenie.

Oppo A5 2025 (źródło: TENAA)

Specyfikacja Oppo A5 2025 będzie przeciętna

Podobieństwo do (do niedawna) najwyżej pozycjonowanego w ofercie marki Honor modelu może sprowokować wysokie oczekiwania, lecz nadchodząca nowość nie zaoferuje wysokopółkowej specyfikacji technicznej – jej parametry zaspokoją oczekiwania co najwyżej przeciętnego klienta.

Chińska agencja certyfikująca TENAA ujawniła, że Oppo A5 2025 został wyposażony przez producenta w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, akumulator o pojemności 6330 mAh i ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,2 GHz.

Ponadto na wyposażeniu urządzenia znajdują się od 8 do 12 GB RAM i od 256 do 512 GB oraz trzy aparaty: 8 Mpix na tyle i duet 50 Mpix + 2 Mpix na tyle. Całość ma wymiary 161,57×74,47×7,65 mm i waży 185 gramów.

Jako że model ten uzyskał już certyfikat chińskiej agencji TENAA, można spodziewać się jego rychłej premiery w Chinach. Być może później zostanie wprowadzony też na inne rynki.