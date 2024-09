Samsung zmienia priorytety. Chce wygrać z Apple

Od premiery Samsungów z serii Galaxy S25 dzieli nas jeszcze kilka miesięcy. Firma wciąż nie obrała jasnego kierunku, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną urządzeń. Najnowsze informacje rzucają nieco światła na to, jakie chipsety zastosuje gigant z Korei Południowej.

Samsung Galaxy S24 miał procesory dwóch różnych firm

Wróćmy na chwilę na początek 2024 roku, do oficjalnej premiery serii Galaxy S24. Wtedy, w trakcie oficjalnej prezentacji, byliśmy już pewni, że Samsung po rocznej rozłące z układami mobilnymi Exynos chce wrócić do montowania własnych chipsetów we flagowych smartfonach. Globalne wersje modeli Galaxy S24 i Galaxy S24+ otrzymały chip Exynos 2400, podczas gdy Galaxy S24 Ultra wyłącznie układ mobilny Snapdragon 8 Gen 3.

W przypadku serii Galaxy S25 sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Raz docierają do nas informacje, że flagowe Samsungi nie otrzymają Exynosów 2500, później okazuje się, że Koreańczycy walczą z niskim uzyskiem i chcą zdążyć z produkcją chipsetów na premierę. Teraz okazuje się, że globalna wersja Samsungów z serii Galaxy S25 najprawdopodobniej otrzyma jednak Snapdragony 8 Gen 4. Winne tej sytuacji jest poniekąd Apple, ale nie tylko.

Dlaczego Samsung Galaxy S25 bez Exynosa?

Nowa strategia Koreańczyków zakłada, że firma wykorzysta wyłącznie komponenty o najwyższej wydajności. Czy jest to pośrednio przyznanie się, że Exynos 2500 byłby gorszy od rozwiązania Qualcomma? Poniekąd tak, jednak nie wiemy, czy różnica wynosi 1, czy 10% na korzyść SoC Amerykanów. Względem Snapdragona 8 Gen 3, „Czwórka” ma zapewnić 30% więcej mocy w rozwiązaniach AI i GPU.

Jesteśmy pewni, że iPhone’y 16 będą prezentowane jako smartfony idealne do rozwiązań z zakresu SI, a ważną częścią zbliżającej się prezentacji smartfonów będzie Apple Intelligence. Swoje trzy grosze do rosnącego rynku chce dodać także Huawei czy Xiaomi. Jeżeli Samsung chce znaleźć się w czołówce wyścigu, nie może pozwolić sobie na to, żeby już na samym starcie odstawać przez zastosowanie autorskich układów mobilnych.

Czy to oznacza, że prace nad Exynosem 2500 poszły na marne? Niekoniecznie. Pojawiają się sugestie, że Samsung będzie wciąż pracował nad chipsetem, a ten ostatecznie wyląduje w modelach Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7. Byłby to pierwszy przypadek w historii firmy, żeby składane urządzenia otrzymały autorski układ mobilny, ale kiedyś musi być ten pierwszy raz, prawda?