Zapomnij o kartach pamięci. Ten dysk zrobi to lepiej

Adata to tajwański producent nośników cyfrowych, służących do przechowywania danych. Do portfolio firmy dołącza właśnie nowy model dysku zewnętrznego SSD, który jest dedykowany do urządzeń mobilnych, ale nie tylko.

Dysk SSD do smartfona

Przenoszenie danych pomiędzy komputerami intensywnie ewoluuje przez lata. Najpierw mieliśmy do czynienia z dyskietkami, potem płytami CD i DVD, a następnie pendrive’ami, kartami pamięci i dyskami zewnętrznymi. Do tych ostatnich dołącza właśnie kolejny model wyprodukowany przez tajwańską markę Adata, który dedykowany jest dla urządzeń mobilnych.

Dysk SSD Adata SC750 został zamknięty w kompaktowej obudowie, nieco przypominającej wcześniejszy model SE880. Na pierwszy rzut oka wygląda jak tradycyjny i znany wszystkim pendrive. Zmieści się więc w kieszeni czy torebce, jest lekki, poręczny i do transmisji danych nie potrzebuje żadnych kabli.

Urządzenie zostało wyposażone w wysuwane złącze USB 3.2 drugiej generacji. Prędkość przesyłu wynosi 1050/1000 MB/s, a przepustowość sięga do 10 GB na sekundę. Nowy model SC750 otrzymał też port USB typu C, co sprawia, że jest kompatybilny z urządzeniami opartymi o Androida, iOS, macOS czy Windowsa.

Akcesorium sprawdzi się więc idealnie jako pamięć zewnętrzna na przykład do zapisywania filmów nagrywanych za pomocą dowolnego smartfona bez konieczności inwestowania w karty SD czy zużywania pamięci wewnętrznej telefonu.

W materiale prasowym wspomniano, że urządzenie jest kompatybilne z Apple ProRes, dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie nagrywanie dowolnych plików bezpośrednio na tę pamięć. Na akcesorium zapiszesz też gry, które wygodnie zestreamujesz na konsolach.

Dysk SSD Adata SC750 – cena

Producent zapowiada, że model SC750 dostępny będzie w trzech pojemnościach – 500 GB, 1000 GB oraz 2000 GB. Akcesorium zostało objęte trzyletnią, ograniczoną gwarancją.

Nowy dysk SSD można zamówić już na platformie Morele.net. Ceny już dostępnych modeli, w zależności od wersji pamięciowej, przedstawiają się następująco:

500 GB – 189,21 złotych,

1000 GB – 318,61 złotych.

Trzecia wersja nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży.