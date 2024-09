Premiera iPhone’a 16 szybko odejdzie w zapomnienie. Huawei się o to postara

Już w przyszły poniedziałek, 9 września 2024 roku, Apple zaprezentuje nowe iPhone’y. Ich premiera szybko jednak zejdzie na drugi plan, ponieważ dzień później Huawei oficjalnie wprowadzi na rynek zdecydowanie bardziej innowacyjny sprzęt.

iPhone 16 bardzo krótko będzie tematem numer jeden

Premiera nowych urządzeń Apple zawsze odbija się szerokim echem i jest komentowana jeszcze przez długi czas. Tak zapewne będzie również w przypadku nowych iPhone’ów 16, które oficjalnie zadebiutują już w najbliższy poniedziałek, 9 września 2024 roku, o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Kilkanaście godzin później oczy całego świata odwrócą się jednak od nowych iPhone’ów 16 i skierują w stronę Chin, gdzie 10 września 2024 roku o godzinie 8:30 czasu polskiego Huawei zaprezentuje pierwszy na świecie podwójnie składany smartfon. Będzie to zdecydowanie bardziej innowacyjny sprzęt niż nowe „Szesnastki”.

Premiera kilkanaście godzin później z pewnością nie jest przypadkowa. Chiński producent w ten sposób zdaje się chcieć odwrócić oczy całego świata od nowych smartfonów Apple i pokazać, kto naprawdę jest innowatorem w tym segmencie. Bo nie można zaprzeczyć, że w bezpośrednim porównaniu nowe iPhone’y wypadną bardzo blado.

iPhone 16 i tak jednak wygra z podwójnie składanym smartfonem Huawei

Technologicznie iPhone’y z serii 16 będą daleko w tyle za urządzeniem chińskiej marki, lecz i tak sprzedadzą się o niebo lepiej od podwójnie składanego smartfona z wielu powodów. Najważniejszym będzie jednak dostępność tego niezwykle innowacyjnego sprzętu.

Po pierwsze, aktualnie wszystko wskazuje na to, że będzie on dostępny wyłącznie w Chinach, na dodatek w bardzo małej liczbie egzemplarzy. Głównym czynnikiem, który może zablokować sprzedaż, może być jednak niespotykanie wysoka cena – według zakulisowych informacji, producent celuje w cenę na poziomie 29 tysięcy juanów, co jest równowartością około 15800 złotych.

Jak na warunki chińskie, gdzie elektronika jest z naszej perspektywy dużo tańsza (patrząc na bezpośrednie przeliczenie cen z juanów na złotówki), to ekstremalnie wysoka cena. Dla porównania, Mate X5 kosztuje od 11499 juanów, czyli o około 60% mniej.