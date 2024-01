Te sympatyczne robociki będą kręcić się po twoim Smart Home

A teraz coś z zupełnie innej beczki! Ponieważ trwają targi CES 2024, producenci elektroniki nie zatrzymują się na jednej czy dwóch kategoriach produktowych. Na przykład firmy Samsung i LG postarały się o stworzenie inteligentnych asystentów domowych.

Robot LG wygląda trochę jak Rosie z „Jetsonów”

To porównanie zrozumieją głównie ci, którzy spędzali weekendowe przedpołudnia na oglądaniu kreskówek Hanna-Barbera w latach ich emisji, gdzieś w okolicach roku 2000. Animowany serial ukazywał życie rodziny przyszłości, w futurystycznych Stanach Zjednoczonych, z latającymi samochodami i tak dalej. Jedną z postaci była tam robotyczna gosposia Róża, która przygotowywała posiłki i zajmowała się sprzątaniem domu.

Agent AI, którego przedstawiło LG nie potrafi wykonywać tych czynności, ale może – podobnie jak Róża – samodzielnie przemieszczać się po mieszkaniu właściciela. Uczy się jego zachowań i dzięki integracji z platformą Smart Home o nazwie LG ThinQ, jest w stanie przekazywać polecenia podłączonym do sieci inteligentnym urządzeniom: pralkom, lodówkom, piekarnikom czy urządzeniom sprzątającym. Poinformuje też domownika o wykonanych przez te urządzenia operacjach.

Robot może pełnić rolę rozmówcy, gdyż korzysta z wielojęzykowego modelu generatywnej sztucznej inteligencji. Do tego sprawdzi się w roli mobilnej kamery do monitorowania ruchu zwierząt w mieszkaniu, przeskanuje wnętrza pod kątem otwartych okien i drzwi, czy włączy lub wyłączy światła w pomieszczeniach, gdy nikogo nie będzie w domu. Potrafi powiadomić o zbliżającym się terminie w kalendarzu, o konieczności zażycia leków, a nawet – w razie potrzeby – połączy się z numerem alarmowym.

Mało tego: dzięki analizie głosu i twarzy, robocik umie rozpoznawać różnych domowników, a także interpretować ich głos, starając się odczytać ich nastrój. Gdy wrócą do domu z podróży lub pracy, powita ich w drzwiach.

Samsung Ballie to projektor na kółkach

Bardzo podobne funkcje ma pełnić Ballie, czyli domowy asystent Samsunga. Też jest samodzielny, przejeżdżając między jednym pokojem a drugim. Wykonuje różne zadania, łącząc się z urządzeniami gospodarstwa domowego i zarządzając nimi. Jest w ciągłym kontakcie z właścicielem, wysyłając aktualizacje statusów na jego telefon.

Od robota LG różni się jednak tym, że ma wbudowany projektor. Dzięki temu może asystować podczas pracy home office, odbiera połączenia telefoniczne, odtwarza muzykę, wyświetla filmy czy zabawia zwierzaki podczas nieobecności innych domowników.

Inteligentne roboty domowe nie zyskały terminów wprowadzenia ich do sprzedaży. Widać jednak, w jakim kierunku rozwijają się technologie wchodzące w skład Smart Home. Nie potrzebujemy ekranów do sterowania smart pralką – potrzebujemy asystenta, któremu powiemy, by ją włączył.