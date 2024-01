Taki przezroczysty telewizor 4K OLED robi wrażenie. LG ma do tego dryg

Nie po raz pierwszy widzimy na targach elektroniki przezroczyste telewizory OLED. Po raz pierwszy jednak mamy do czynienia z takim obrazem w rozdzielczości 4K, przesyłanym bezprzewodowo.

Przezroczysty telewizor LG

Przezroczyste telewizory widujemy na targach elektroniki regularnie od kilku lat. Na przykład już w 2020 roku swój pomysł w tej materii przedstawiło Xiaomi, prezentując model Mi TV LUX OLED Transparent Edition. LG poszło o krok dalej, dodając do pomysłu szczyptę własnej magii.

Otóż LG SIGNATURE OLED T wyświetla obraz w rozdzielczości 4K i to bez konieczności podpinania dodatkowych kabli. Wyposażony jest w bezprzewodowy system wideo i audio, który umożliwia streaming treści „z powietrza”.

Przekątna wyświetlacza to solidne 77 cali. Mimo swoich gabarytów wcale nie powoduje uczucia przytłoczenia wielką, czarną planszą w salonie. Wyświetlane treści mogą współgrać z wystrojem wnętrza, jednocześnie dając wrażenie przestrzeni i otwartości. Nie trzeba go więc wieszać na ścianie ani chować w kąt – może być zainstalowany nawet na środku pokoju, pełniąc rolę wirtualnego akwarium czy instalacji z drzewkiem bonsai.

Kilka funkcji dla efektu

Żeby umożliwić efektywne wykorzystanie ogromnego potencjału, jaki niesie ze sobą przezroczysty panel TV, producent wyposażył go w opcję Always On Display. Dzięki temu użytkownik będzie mógł ustawić dowolny obraz, by nastrojowy efekt wizualny mógł się utrzymywać nawet wtedy, gdy nikt nie będzie siedział na wprost ekranu.

LG SIGNATURE OLED T (fot. LG) LG SIGNATURE OLED T (fot. LG)

Pod wyświetlanymi elementami, można włączyć specjalny pasek informacyjny T-Bar, na którym w formie krótkich komunikatów użytkownicy zobaczą powiadomienia o nowościach, aktualizacje pogody lub tytuły odtwarzanych utworów. Pozostała część wyświetlacza pozwoli na niczym niezakłócone podglądanie tego, co znajduje się za telewizorem. Kontrast ekranu zwiększany jest od razu, gdy użytkownik zacznie korzystać z urządzenia tak jak z każdego innego TV. W środku działa nowy procesor Alpha 11 AI.

Jak większość „cudów” CES 2024, LG SIGNATURE OLED T nie ma jeszcze daty wprowadzenia do sprzedaży. Niewykluczone, że dowiemy się czegoś na ten temat, gdy do sklepów trafią nowe telewizory z serii evo.