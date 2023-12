W ten sposób Samsung może przekonać klientów do zakupu Galaxy S24

Każdy dzień przybliża nas do premiery serii Samsung Galaxy S24 i niemal każdego dnia wypływają kolejne informacje na ich temat. Najnowsze brzmią bardzo obiecująco dla klientów.

Ta decyzja może przysporzyć popularności nowym flagowcom Samsunga

Już tylko około miesiąc dzieli nas od oficjalnej premiery smartfonów Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra. Nic zatem dziwnego, że coraz częściej pojawiają się informacje na ich temat. Najnowsze z pewnością mogą ucieszyć osoby, które przymierzają się do zakupu najnowszych flagowców producenta z Korei Południowej.

Południowokoreański serwis Hankyung donosi bowiem, że Samsung podobno zamierza utrzymać ceny smartfonów z serii Galaxy S24 na takim samym poziomie jak modeli z linii Galaxy S23, podczas gdy w Korei Południowej flagowce z rodziny Galaxy S23 były o nawet 200 tys. wonów droższe względem bezpośrednich poprzedników z serii Galaxy S22.

Przypomnijmy zatem, ile kosztowały w Polsce smartfony z linii Samsung Galaxy S23 w dniu polskiej premiery:

Galaxy S23 8/128 GB – 4599 złotych,

Galaxy S23 8/256 GB – 4799 złotych,

Galaxy S23+ 8/256 GB – 5799 złotych,

Galaxy S23+ 8/512 GB – 6299 złotych,

Galaxy S23 Ultra 8/256 GB – 6799 złotych,

Galaxy S23 Ultra 12/512 GB – 7499 złotych,

Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB – 8699 złotych.

Trzeba jednak pamiętać, że ceny dla poszczególnych rynków są ustalane indywidualne, gdyż wpływ na nie ma wiele różnych czynników, w tym kursy walut. Te ostatnie są obecnie dla mieszkańców Polski wyjątkowo korzystne – jeśli sytuacja się nie zmieni, polskie ceny smartfonów z serii Galaxy S24 mogą być naprawdę atrakcyjne.

Samsung Galaxy S24 (źródło: Windows Report)

W momencie polskiej premiery dolar kosztował 4,27 PLN, euro 4,70 PLN, a won południowokoreański 0,0035 PLN. Dziś natomiast jest to odpowiednio 3,94 PLN, 4,31 PLN i 0,0030 PLN. Nie pozostaje zatem nic, jak tylko trzymać kciuki, by złotówka pozostała tak mocna do stycznia 2024 roku.

Dzięki temu Samsung może osiągnąć swój cel

Niedawno pojawiły się informacje, że Samsung planuje dostarczyć w 2024 roku nawet 35,2 mln smartfonów z serii Galaxy S24, w tym 13,5 mln (38%) Galaxy S24, 5,8 mln Galaxy S24+ (16%) i 15,9 mln Galaxy S24 Ultra (45%). Dla porównania, w przypadku linii Galaxy S21 i Galaxy S22 było to 30 mln, a rodziny Galaxy S23 – 32 mln.

Przywoływany serwis Hankyung podaje z kolei, że celem jest sprzedanie ponad 33 mln sztuk, lecz to wciąż większa liczba niż w przypadku trzech poprzednich generacji. Jeżeli Samsung faktycznie utrzyma ceny na podobnym poziomie, klienci jak najbardziej mogą zainteresować się Galaxy S24 i tym samym pomóc Koreańczykom osiągnąć założony cel.