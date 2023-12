Motorola moto g34 5G i moto g24 power pojawiły się na horyzoncie

Dokładnie tydzień temu Motorola oficjalnie zapowiedziała wypuszczenie na rynek modeli razr 40 ultr i edge 40 neo w nowej wersji kolorystycznej – Peach Fuzz. Okazuje się jednak, że producent ma w zanadrzu więcej nowości. Właśnie zdradziły swoje pierwsze tajemnice.

Motorola moto g34 5G i moto g24 power dołączą wkrótce do oferty producenta

Seria moto g to wizytówka Motoroli, gdyż to właśnie ona pozwoliła marce trafić do masowego klienta i zbudować mocną pozycję na polskim rynku. I choć coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w segmencie premium, to nie zapomina o modelach dla mniej zamożnych/wymagających klientów. Do nich właśnie skierowane będą nadchodzące moto g34 5G i moto g24 power.

Do sieci wyciekły rendery obu modeli, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądały i co zaoferują. Motorola moto g34 5G ma być dostępna w dwóch wykończeniach – wersji „gładkiej” (czarnej) i ze sztuczną skórą na panelu tylnym (w kolorze niebieskim). Na tyle znajdą się też dwa aparaty, w tym jeden o rozdzielczości 50 Mpix.

Motorola moto g34 5G (źródło: MySmartPrice)

Po drugiej stronie, na ekranie, widać natomiast dopisek „5G”, co wskazuje, że smartfon będzie obsługiwał sieć piątej generacji. Ponadto rendery moto g34 ujawniają przedpremierowo, że urządzenie odda swoim właścicielom do dyspozycji również czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi w klawiszu zasilania), port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe, które dla niejednego klienta może być argumentem za wybraniem właśnie tego modelu.

Motorola moto g24 power nie różni się diametralnie od moto g34 5G, aczkolwiek w jej przypadku wyspa z (ponownie) dwoma aparatami płynniej łączy się z resztą panelu tylnego. Na niej również widać informację o 50 Mpix aparacie. Udostępnione przez serwis MySmartPrice rendery zdradzają też, że i ten model zaoferuje czytnik linii papilarnych w klawiszu zasilania, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Motorola moto g24 power (źródło: MySmartPrice)

Dopisek „power” w nazwie smartfona wskazuje na akumulator o dużej pojemności, lecz na tę chwilę jej nie znamy (być może wyniesie ona 6000 mAh jak w moto g54 5G Power Edition).

Kiedy premiera moto g34 5G i moto g24 power?

Data premiery nowych smartfonów Motoroli nie jest jeszcze znana, ale można się spodziewać, że producent zaprezentuje je oficjalnie w pierwszych tygodniach 2024 roku (debiut jeszcze w 2023 roku wydaje się już mało prawdopodobny).