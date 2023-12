HONOR związał się z byłym partnerem swojego ojca

Przez nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje Huawei stracił dwóch partnerów, z którymi był związany przez wiele lat. Okazuje się, że z jednym z nich nawiązał współpracę HONOR, czyli jego marka-córka.

HONOR związał się z byłym partnerem Huawei

W czasach swojej świetności Huawei związany był z dwoma renomowanymi markami – LEICA i Porsche Design. Z obiema jednak zakończył współpracę. LEICA oficjalnie zbratała się z Xiaomi w maju 2022 roku, natomiast ostatnim smartfonem Huawei z serii Porsche Design był Huawei Mate 50 RS, który zadebiutował we wrześniu 2022 roku.

Rynek nie lubi pustki, dlatego można było się spodziewać, że i Porsche Design nie pozostanie długo samotne. Mimo to zaskakujące jest to, że nowym partnerem legendarnej marki został… HONOR, który jest eksmarką-córką Huawei. Obie strony ogłosiły „wyłączne, długoterminowe partnerstwo”, które dla Porsche Design jest kamieniem milowym w dalszym rozwoju kultowego portfolio produktów elektronicznych.

źródło: HONOR

W oficjalnym komunikacie możemy też przeczytać, że obie marki łączy wizja tworzenia innowacyjnych produktów, łączących wyjątkowy i funkcjonalny design z najnowocześniejszą technologią. Ponadto zamierzają one dążyć do nowej doskonałości i przesuwać granice tego, co jest możliwe.

Kiedy zobaczymy pierwszy owoc związku HONORA i Porsche Design?

HONOR oficjalnie zapowiedział, że pierwsze „inteligentne urządzenie”, opracowane wspólnie z Porsche Design, zostanie zaprezentowane w Chinach w styczniu 2024 roku. I choć nie podano więcej szczegółów, to wszystko wskazuje na to, że będzie to smartfon z serii Magic 6.

W sieci pojawił się bowiem render przedstawiający model Magic 6 Porsche Design, a konkretniej jego panel tylny, który jest pokryty skórą w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym.

źródło: Weibo / Gizmochina

Nie będzie to jednak jedyny smartfon z serii Magic 6 z „samochodowym, sportowym zacięciem”, gdyż na rynku ma pojawić się jeszcze jeden model – Magic 6 Pro, w którym moduł aparatu na tyle otoczy obwódka, przypominająca prędkościomierz w aucie.

źródło: Weibo / Gizmochina

Specyfikacja nowych smartfonów z serii Magic 6 pozostaje jeszcze w większości tajemnicą. Do tej pory pojawiły się jedynie informacje o zastosowaniu procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i ekranów OLED o rozdzielczości 2K z otworem w kształcie pastyki i imitacją Dynamic Island oraz systemu operacyjnego Android 14.