Samsung obniżył cenę swojego najnowszego smartfona. Zaskakująco szybko

To niewiarygodne, że smartfon Samsung Galaxy S24 FE już staniał, ponieważ wciąż obowiązuje oferta, w ramach której możecie zaoszczędzić jeszcze więcej, a do tego otrzymać przydatny na co dzień gratis.

Smartfon Samsung Galaxy S24 FE dostępny w niższej cenie

Samsung Galaxy S24 FE jest dostępny w Play od 3 października 2024 roku, a od 4 października również u pozostałych operatorów i w sklepach z elektroniką. Osoby, które kupią go do 20 października 2024 roku, mogą otrzymać w prezencie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Galaxy Buds 2 Pro. Do tego, przy rozłożeniu płatności na 20 rat 0%, nie będą musiały płacić 1. raty.

Wydawało się więc, że nie należy spodziewać się jakichkolwiek promocji na Galaxy S24 FE, skoro do 20 października 2024 roku obowiązuje oferta premierowa. Tymczasem producent nieoczekiwanie zdecydował się obniżyć ceny obu dostępnych w Polsce wersji:

8/128 GB z 3199 złotych do 2899 złotych,

8/256 GB z 3449 złotych do 3149 złotych.

W obu przypadkach jest to obniżka o 300 złotych, a zatem niemała kwota. Osoby, które zdążyły już kupić Galaxy S24 FE, mogą poczuć się „poszkodowane”, ponieważ – jak zostało wspomniane – trudno było oczekiwać pierwszej obniżki ceny tak szybko, jeszcze przed zakończeniem oferty premierowej.

Samsung Galaxy S24 FE – specyfikacja

Galaxy S24 FE jest alternatywą dla Galaxy S24+, który kosztuje od 3999 złotych, zatem jest tańszy aż o ponad 1000 złotych. To bardzo duża różnica, która zdecydowanie przemawia na korzyść modelu z dopiskiem „FE”.

Urządzenie wyposażone jest w dziesięciordzeniowy procesor Exynos 2400e i akumulator o pojemności 4700 mAh, a także 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Producent podaje też, że ramka dookoła ekranu ma szerokość tylko 1,99 mm.

Ponadto Samsung Galaxy S24 FE oferuje 10 Mpix aparat na przodzie i zestaw trzech aparatów na tyle: 50 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektyw 8 Mpix z 3x zoomem optycznym. Do tego jego właściciele dostają do dyspozycji ekranowy czytnik linii papilarnych, dual SIM (z eSIM), moduł NFC, port USB-C (USB 3.2 Gen 1) i głośniki stereo.

Całość ma wymiary 162×77,3×8 mm, waży 213 gramów i ma fabrycznie wgrany system Android 14. Producent informuje, że zapewni temu modelowi aktualizacje zabezpieczeń do 31 października 2031 roku.