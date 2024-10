Samsung Galaxy S24 FE już do kupienia w zaskakującej promocji

Oficjalnie sprzedaż smartfona Samsung Galaxy S24 FE miała rozpocząć się dopiero jutro, ale model ten jest już dostępny do kupienia. Play przygotował bardzo atrakcyjną promocję, która może skłonić wielu klientów do wybrania właśnie tego urządzenia.

Promocja na smartfon Samsung Galaxy S24 FE w Play – klienci mogą liczyć na duży rabat

Samsung Galaxy S24 FE oficjalnie zadebiutował 26 września 2024 roku i wówczas producent poinformował, że jego sprzedaż rozpocznie się 4 października i klienci mogą liczyć na specjalną ofertę z okazji premiery. Tymczasem model ten już teraz można kupić w popularnych sklepach z elektroniką oraz w Play, który wyszedł przed szereg i już dziś ogłosił bardzo atrakcyjną promocję na to urządzenie.

Otóż klienci, którzy zdecydują się kupić smartfon Samsung Galaxy S24 FE w okresie od 3 do 16 października (lub do wyczerpania promocyjnej puli urządzeń), zapłacą za niego aż 1000 złotych mniej, czyli 2199 złotych. To cena dla wersji z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci – operator nie oferuje wariantu 8/256 GB, którego sugerowaną cenę ustalono w Polsce na 3449 złotych.

Jest jednak jeden warunek, aby kupić Galaxy S24 FE aż 1000 złotych taniej – trzeba kupić smartfon wraz z abonamentem za co najmniej 70 złotych. W przypadku niższej kwoty cena urządzenia wyniesie 2999 złotych, czyli już tylko 200 złotych mniej niż wynosi sugerowana przez producenta cena detaliczna.

Czy opłaca się kupić smartfon Samsung Galaxy S24 FE?

Specyfikacja Samsung Galaxy S24 FE na pewno jest atrakcyjna i cena relatywnie również, biorąc pod uwagę fakt, że jest to alternatywa dla Galaxy S24+, który kosztuje obecnie w oficjalnej polskiej dystrybucji od 3999 złotych. Wciąż jednak nie znamy szczegółów oferty premierowej, aczkolwiek pojawienie się tego modelu w Play daje pewną wskazówkę.

Raczej wątpliwe, aby sklepy z elektroniką również sprzedawały Galaxy S24 FE taniej o 1000 złotych. Prawdopodobnie klienci będą mogli otrzymać w prezencie słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 Pro, które dziś u partnerów handlowych producenta z Korei Południowej kosztują od ~900 złotych.

Na taki gratis wskazuje grafika umieszczona w sklepie internetowym Play. Będą jednak mogły skorzystać z niej wyłącznie osoby, które kupią Galaxy S24 FE od 4 października, jeśli więc nie chcecie stracić takiej okazji, wstrzymajcie się z zakupem do jutra.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro w prezencie do smartfona Samsung Galaxy S24 FE (źródło: Play)

Jutro też poznamy oficjalnie „ofertę premierową” i wówczas przekonamy się, czy propozycja Play jest bezkonkurencyjna, choć już dziś można z dużą dozą pewności założyć, że taka właśnie jest.