Biedronka ma świetną promocję na powerbanki. Możesz dużo zaoszczędzić

W sklepie internetowym Biedronka Home można czasami natknąć się na całkiem niezłe promocje na elektronikę. Tym razem sporo zaoszczędzisz na powerbankach. Kupując jeden, możesz dokupić dwa kolejne za symboliczną złotówkę.

Świetna promocja na powerbanki w Biedronce

Biedronka Home to sklep internetowy popularnej sieci handlowej, który został uruchomiony 22 sierpnia 2022 roku. W ofercie znajdziemy mnóstwo produktów, od domowych sprzętów, przez ogrodowe, aż po elektronikę, ubrania i rzeczy dla dzieci. Sieć właśnie ruszyła z nową promocją na powerbanki.

Extralink EPB-069 to akumulator litowo-polimerowy o pojemności 30000 mAh, który pozwoli na kilkukrotne naładowanie urządzenia mobilnego podczas wyjazdów czy wędrówek. Obsługuje on funkcję szybkiego ładowania Fast Charge do 22,5 W za pomocą jednego portu. Wyposażono go również w cyfrowy wyświetlacz i wytrzymałą obudowę o wymiarach 19,5×9,1×4,6 cm. Całość waży około 640 gramów. Extralink EPB-069 w kolorze czarnym wyceniono na 199 złotych.

Kupując ten produkt w sklepie Biedronka Home, możesz dodać dwa kolejne powerbanki, za które zapłacisz łącznie złotówkę. Promocja obejmuje model Tracer EnerGo o pojemności 10000 mAh. Wyposażono go w trzy porty wyjściowe 5 V/2 A, w tym dwa porty USB typu A i jeden USB typu C. Urządzenie ma wymiary 19x9x2 cm i waży około 220 gramów.

Do wyboru masz trzy wersje kolorystyczne powerbanku Tracer EnerGo: szaro-niebieską, czarno-pomarańczową oraz biało-czarną. Sugerowana cena jednostkowa wynosi 69,90 złotych.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

W jaki sposób skorzystać z promocji w Biedronka Home?

Skorzystanie z akcji promocyjnej jest bardzo proste. Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową sklepu Biedronka Home i dodasz do koszyka powerbank Extralink EPB-069, a także dwa wybrane powerbanki Tracer EnerGo. Zniżka automatycznie naliczy się w koszyku, a cena końcowa obniży się o 138,80 złotych – w sumie zapłacisz 200 złotych.

Akcja obowiązuje do 1 listopada 2024 roku lub do wyczerpania zapasów, co może nastąpić szybciej z uwagi na wysoką atrakcyjność tej oferty promocyjnej.