Samsung wyjaśnia różnice w procesorach z Galaxy S24 FE i pozostałych modeli z serii

Samsung dopiero co wprowadził na rynek nowy model z linii Galaxy S24, czyli Galaxy S24 FE. Jak można było się spodziewać, różni się on nieco od głównych modeli z serii, a jednym z kluczowych elementów, które go odróżniają, jest procesor. Galaxy S24 FE korzysta z układu Exynos 2400e, a zatem innego, niż Exynos 2400 zastosowany w niektórych wersjach Galaxy S24. Czym dokładnie się od siebie różnią?

Exynos 2400e – niższa częstotliwość, ale nadal wysoka wydajność?

Główna różnica między procesorami Exynos 2400e i Exynos 2400 dotyczy częstotliwości taktowania procesora. Jak za słowami Samsung Semiconductor podaje portal Android Authority, maksymalna częstotliwość taktowania procesora w Exynos 2400e wynosi 3,1 GHz, podczas gdy standardowy Exynos 2400 może osiągać 3,2 GHz.

Różnica wynosi więc zaledwie 0,1 GHz, co oznacza, że zmiany te są minimalne i raczej niezauważalne w codziennym użytkowaniu. Ta delikatna optymalizacja, jak twierdzi producent, została wprowadzona, aby lepiej dostosować układ do potrzeb modelu Galaxy S24 FE, co ma na celu przede wszystkim zachowanie równowagi między wydajnością a energooszczędnością.

Poza obniżeniem częstotliwości taktowania, oba procesory są identyczne pod względem struktury i funkcji. Oznacza to, że użytkownicy Galaxy S24 FE nadal otrzymują flagowy układ. Co jednak ważne, jak wynika z wcześniejszych testów, procesor Exynos 2400, na którym oparty jest 2400e, oferuje lepszą żywotność baterii w porównaniu z konkurencyjnym Snapdragonem 8 Gen 3. Z tego powodu można oczekiwać, że Galaxy S24 FE zapewni solidne osiągi w tym zakresie. ​

Samsung Galaxy S24 FE (źródło: Samsung)

To łączy Samsunga Galaxy S24 FE z flagowymi modelami

Jedną z korzyści wynikających z zastosowania Exynos 2400e w Galaxy S24 FE jest to, że telefon ten obsługuje te same funkcje, co flagowe modele z serii Galaxy S24. Oznacza to, że użytkownicy mogą liczyć na zaawansowane funkcje Galaxy AI dostępne również w droższych modelach.

Samsung potwierdził też, że dzięki wspólnemu chipsetowi, przyszłe aktualizacje oprogramowania, które dodadzą nowe funkcje sztucznej inteligencji, będą dostępne zarówno na Galaxy S24 FE, jak i na innych modelach z serii Galaxy S24.

To ważne, ponieważ często wersje „FE” były postrzegane jako kompromisowe rozwiązania w stosunku do flagowców. Jednak w przypadku Galaxy S24 FE różnice są minimalne, a większość kluczowych funkcji i wydajność pozostaje na zbliżonym poziomie do standardowych modeli. Przypomnijmy, co oferuje ten smartfon.

Samsung Galaxy S24 FE wyróżnia się 6,7-calowym wyświetlaczem Dynamic AMOLED 2X z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Na jego pleckach znajdują się trzy aparaty: główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny połączony z 12 Mpix matrycą oraz 8 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym. Na froncie umieszczono 10 Mpix kamerkę do selfie.

Wewnątrz smartfona znajdziemy wspomniany już wielokrotnie procesor Exynos 2400e, 8 GB RAM oraz do 512 GB pamięci wbudowanej. Energię do nich dostarcza akumulator o pojemności 4700 mAh, obsługujący ładowanie z mocą 25 W.

Sprzedaż Galaxy S24 FE rozpocznie się 4 października 2024 roku. Jego cena jest już znana i wynosi 3199 złotych za wariant 8/128 GB i 3499 złotych za wersję z 256 GB pamięci wewnętrznej.