Od dziś Samsung Galaxy S24 FE z dwoma cennymi prezentami

Samsung Galaxy S24 FE jest już dostępny w sprzedaży od kilku dni, ale od dziś obowiązuje promocja, dzięki której możecie zyskać dwa cenne prezenty.

Premierowa promocja na smartfon Samsung Galaxy S24 FE. Sprawdź, co możesz zyskać

Wybrane sklepy rozpoczęły sprzedaż najnowszego przedstawiciela serii Galaxy S FE już kilka dni temu, ale zgodnie z zapowiedzią samego producenta, od dziś klienci mogą skorzystać ze specjalnej oferty premierowej. W jej ramach można zyskać dwa cenne gratisy.

Zacznijmy jednak od przypomnienia, ile kosztuje Samsung Galaxy S24 FE. Smartfon jest dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach:

8/128 GB za 3199 złotych,

8/256 GB za 3449 złotych.

Osoby, które kupią ten model w okresie od 4 do 20 października 2024 roku, będą mogły otrzymać w prezencie słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 Pro, które w renomowanych sklepach z elektroniką kosztują od ~900 złotych.

Aby odebrać słuchawki TWS, należy aktywować zakupiony smartfon najpóźniej 27 października 2024 roku poprzez uruchomienie go na terenie Polski z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut oraz zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).

Następnie należy zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić dostępny za jej pośrednictwem formularz promocyjny do 3 listopada 2024 roku. Po pozytywnej weryfikacji na wskazany adres w ciągu 30 dni roboczych zostaną wysłane słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w kolorze grafitowym.

Samsung zastrzega jednak, że liczba słuchawek w puli jest ograniczona do 4900 sztuk, więc kto pierwszy, ten lepszy. Oprócz tego prezentu, przewidziano jeszcze jeden, a mianowicie spłatę pierwszej raty za urządzenie w przypadku rozłożenia płatności na 20 rat 0%, co oznacza oszczędność od ~160 do ~170 złotych, w zależności od wariantu. Ta oferta obowiązuje jednak u wybranych partnerów handlowych.

Jest jeszcze jedna promocja na Galaxy S24 FE

Play już wczoraj ogłosił swoją promocję na Galaxy S24 FE, dzięki której można zaoszczędzić aż 1000 złotych i zapłacić za ten model 2199 złotych zamiast 3199 złotych. Z kolei w Orange smartfon dostępny jest za 2899 złotych. W obu przypadkach również można zyskać słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w prezencie.