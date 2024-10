Nowe tablety Huawei są już w Polsce. Możesz zaoszczędzić 500 złotych

Huawei zaprezentował najnowsze modele swoich tabletów już niemal miesiąc temu. Do tej pory nie znaliśmy jednak ich oficjalnej ceny na naszym rynku. Huawei MatePad Pro 12.2 oraz MatePad 12 X nie należą do najtańszych, ale dzięki specjalnej promocji na start można przy ich zakupie zaoszczędzić 500 złotych, a to nie koniec benefitów, jakie przygotował producent.

Specyfikacja nowych tabletów Huawei MatePad Pro 12.2 i Huawei MatePad 12 X

Tak jak wspomniałem, chiński producent swoje najnowsze tablety przedstawił już we wrześniu 2024 roku, o czym informowaliśmy Was na łamach Tabletowo. Przypomnijmy jednak krótko, co oferują. Huawei MatePad Pro 12.2 to tablet, który bez wątpienia można zaliczyć do segmentu premium. Został on wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 12,2 cala i rozdzielczości 2800×1840 pikseli z częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz, jasnością sięgającą nawet 2000 nitów i współczynnikiem kontrastu wynoszącym 20000000:1. Warto dodać, że MatePad Pro 12.2 występuje także w wersji z matowym ekranem PaperMatte, który eliminuje aż 99% odbić światła.

Huawei MatePad Pro 12.2 (źródło: Huawei)

MatePad Pro 12.2 wyróżnia się też swoją mobilnością, gdyż waży zaledwie 508 gramów, a jego grubość to 5,5 mm. Wyposażono go w akumulator o pojemności 10100 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy 100 W, pozwalające naładować tablet do 85% w zaledwie 40 minut.

Ponadto klawiatura Huawei Glide oraz rysik Huawei M-Pencil trzeciej generacji, które współpracują z urządzeniem, sprawiają, że tablet może w niektórych zadaniach z powodzeniem zastąpić laptop. MatePad Pro 12.2 dostępny jest w konfiguracji z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Z kolei Huawei MatePad 12 X to urządzenie z nieco niższej półki niż opisany powyżej model. Znalazł się w nim 12-calowy ekran o rozdzielczości 2.8K z częstotliwością odświeżania 144 Hz i maksymalnie 1000 nitową jasnością. Wyświetlacz oferuje proporcje 3:2. Podobnie jak w przypadku MatePad Pro 12.2, producent nie pochwalił się, jaki chipset znalazł się na pokładzie, ale wiadomo, że sprzęt ma pod maską 8 GB RAM (standardowy ekran) lub 12 GB RAM (wyświetlacz PaperMatte).

Huawei MatePad 12 X (źródło: Huawei)

MatePad 12 X jest również lekki – waży 555 gramów. Został wyposażony w akumulator o pojemności 10100 mAh oraz technologię szybkiego ładowania o mocy 66 W. Ten model też współpracuje zarówno z nowym rysikiem, jak i klawiaturą producenta.

Huawei MatePad Pro 12.2 i Huawei MatePad 12 X – cena w Polsce i dobra promocja na start

Oba tablety trafiły już do sprzedaży w naszym kraju i zostały objęte specjalną ofertą premierową. Huawei MatePad Pro 12.2 z matowym ekranem, 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej w zestawie z klawiaturą kosztuje 4199 złotych, natomiast wersja z błyszczącym ekranem i 256 GB pamięci 3799 złotych.

W przypadku Huawei MatePad 12 X cena wersji z matowym ekranem i 12 GB RAM została ustalona na 2599 złotych, a modelu z błyszczącym wyświetlaczem na 2299 złotych. Do każdego z tabletów rysik M-Pencil jest dodawany w ramach oferty premierowej w prezencie lub za złotówkę, w zależności od sklepu.

źródło: Huawei

Od 14 października do 10 listopada 2024 roku w ramach promocji premierowej można zaoszczędzić nawet 500 złotych. Kupując tablet w oficjalnym sklepie Huawei, klienci mogą również liczyć na dodatkowe korzyści, takie jak obniżka o 60% na wydłużoną o rok gwarancję, myszka za jedyne 9 złotych oraz możliwość zakupu na 20 rat z RRSO 0%. Ponadto przy zakupie wersji z błyszczącym ekranem klient dostaje prezent w postaci usługi ochrony ekranu przez 12 miesięcy.