Samsung Galaxy S24 FE coraz bliżej. Co o nim wiemy?

Premiera smartfona Samsung Galaxy S24 FE zbliża się wielkimi krokami. Równocześnie w sieci pojawia się coraz więcej szczegółów na jego temat. Wciąż nie są to oficjalne informacje, ale trzeba przyznać, że malują wizję bardzo interesującej konstrukcji.

Samsung Galaxy S24 FE z największym ekranem w historii serii

Samsung Galaxy S24 FE może mieć wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Zaoferowałby zatem zdecydowanie większy ekran niż jego poprzednik – Galaxy S23 FE – który dysponował 6,4-calowym panelem AMOLED. Równocześnie oznaczałoby to, że byłby to największy smartfon w historii serii „Fan Edition”.

Nieznane są równocześnie inne szczegóły na temat wyświetlacza w nadchodzącym modelu. Będzie to jednak dużym zaskoczeniem, jeśli Samsung nie zaoferuje panelu AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości Full HD+. Jeśli chodzi o sam rozmiar wyświetlacza, to wskazuje na to najnowsza plotka z Weibo (którą rozpowszechnił użytkownik @negativeonehero na platformie X).

S24 FE 6.7" pic.twitter.com/ajcX7jvsk7 — Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) April 17, 2024

Dobry procesor i szybka pamięć – jak będzie wyglądać specyfikacja Galaxy S24 FE?

Bynajmniej nie jest to pierwsza pogłoska na temat tego smartfona. Wcześniejsze doniesienia sugerują, że Samsung Galaxy S24 FE będzie występował w dwóch wersjach: z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oraz autorskim chipsetem Exynos 2400. To właśnie ten ostatni wariant ma wejść do dystrybucji globalnej i być dostępny także w Polsce.

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Układowi Exynos towarzyszyć będzie maksymalnie 12 GB RAM w formacie LPDDR5X oraz – w zależności od wersji – 128 GB pamięci UFS 3.1 lub 256 GB pamięci UFS 4.0. Dopełnieniem całości ma być natomiast akumulator o pojemności 4500 mAh (a więc – tak jak wszystko inne – plasować ma ten smartfon pomiędzy modelami Galaxy S24 bez dopisku a Galaxy S24 Ultra).

Gorąca, letnia premiera

Na początku tego miesiąca pojawiły się również głosy, że model Galaxy S24 FE zostanie zaprezentowany już latem – najpóźniej we wrześniu bieżącego roku. Trudno w tym kontekście mówić czy to o zaskoczeniu, czy o potwierdzeniu przypuszczeń, bo smartfony z tej serii nigdy nie debiutowały w regularnych odstępach.

Z informacji przekazanych przez południowokoreański serwis The Elec wynika ponadto, że Samsung jest na tyle pewny sukcesu tej nowej konstrukcji, że zlecił produkcję „milionów egzemplarzy”.