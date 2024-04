Dysk Google na desktopie wreszcie po ciemnej stronie mocy

Wreszcie! Trzeba przyznać, że musieliśmy długo czekać, ale w końcu Dysk Google dostępny na desktopie przez przeglądarkę internetową doczekał się ciemnego motywu. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko jeszcze jednej rzeczy.

Dysk Google przeszedł na ciemną stronę mocy

Na początku należy zaznaczyć, że Dysk Google na smartfonach już sporo wcześniej otrzymał ciemny motyw, zarówno w przypadku aplikacji na Androida, jak i na iOS. Natomiast na więcej mroku na desktopie musieliśmy poczekać odczuwalnie dłużej. Cóż, lepiej późno niż wcale.

Ciemny motyw jest właśnie udostępniany użytkownikom. Cały proces przeprowadzany jest stopniowo, więc niektórzy już wczoraj lub przedwczoraj otrzymali możliwość przejścia na ciemną stronę mocy. Niewykluczone, że jest jeszcze grupa osób, która nadal musi męczyć się z nadmiarem białego tła, ale najpewniej już za chwilę dostaną komunikat o opcjonalnym ciemnym motywie.

W moim przypadku propozycja dołączenia do ciemnej strony mocy pojawiła się wczoraj, około godziny 19:00. Na ekranie wyskoczył spory komunikat, z którego dowiedziałem się, że ciemny motyw jest już dostępny, a także mogłem z jego poziomu aktywować ciemniejszy schemat kolorów.

Ciemny motyw został wdrożony w każdym miejscu. Zobaczymy go zarówno na ekranie głównym, jak i w menu umieszczonym po lewej stronie. Jeśli włączymy tryb ciemny, to nie tylko Dysk Google przełączy się na bardziej mroczne kolory, ale zrobią to też ustawienia konta Google dostępne pod grafiką reprezentującą konta użytkownika (prawy, górny róg).

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Dysk Google na desktopie – jak włączyć ciemny motyw?

Oczywiście możemy to zrobić z poziomu wspomnianego komunikatu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ciemny motyw włączyć później w ustawieniach. Z poziomu ustawień możemy też wrócić do jasnego motywu.

Po przejściu do ustawień Dysku Google musimy tylko znaleźć sekcję o nazwie „Wygląd”. Powinny być w niej dostępne trzy opcje:

Jasny,

Ciemny,

Ustawienia domyślne urządzenia.

W przypadku ostatniej opcji Dysk Google dostosuje się do globalnych ustawień urządzenia, czyli motywu ustawionego w całym systemie macOS czy Windows. Na przeglądarce Safari uruchomionej na macOS opcja „Ustawienia domyślne urządzenia” działa prawidłowo.

Wróćmy jeszcze na chwilę do początku tekstu, gdzie zaznaczyłem, że pełni szczęścia brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. Otóż trzymam kciuki za wprowadzenie ciemnego motywu do Dokumentów Google na desktopie. Mam nadzieję, że nie będę musiał długo czekać.