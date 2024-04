Oficjalny smartfon Euro 2024 dostępny w Europie. Nie jest drogi

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 rozpoczną się dopiero 14 czerwca, ale już teraz fani piłkarskich emocji, których areną tym razem będą (po raz trzeci) Niemcy, mogą kupić oficjalny smartfon Euro 2024. Jego cena nie odstrasza, a specyfikacja dodatkowo zachęca do zakupu.

Vivo V40 SE 5G to oficjalny smartfon UEFA Euro 2024. Co oferuje?

To bardzo fajnie wyposażony sprzęt, którego jedyną, słabszą stroną jest procesor, ponieważ producent zastosował w nim chipset Qualcomm Snadpragon 4 Gen 1 z ośmioma rdzeniami o taktowaniu do 2,2 GHz. Nie zapewnia on wysokiej wydajności, ale dzięki wykorzystaniu 4-nm procesu litograficznego w produkcji SoC jest on energooszczędny, co zdecydowanie należy zaliczyć na plus.

A skoro już o tej kwestii mowa, to model ten otrzymał akumulator o pojemności 5000 mAh. Według deklaracji producenta zapewni on blisko 17 godzin oglądania wideo na YouTube lub prawie 30 godzin rozmów. Dzięki obsłudze ładowania przewodowego o mocy 44 W ładowanie do 50% potrwa 24,5 minuty. Ponadto Vivo utrzymuje, że po 4 latach (1600 pełnych cykli) pojemność nie spadnie poniżej 80%.

źródło: Vivo

„Pod maską” producent umieścił też 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB wbudowanej pamięci typu UFS 2.2. Jedną i drugą pamięć da się rozszerzyć – operacyjną o maksymalnie 8 GB kosztem masowej, a wewnętrzną o nawet 1 TB, korzystając z karty microSD. Slot na kartę pamięci jest jednak hybrydowy, tzn. współdzielony z miejscem na drugą kartę SIM – użytkownik musi wybrać, z której możliwości skorzysta.

Urządzenie oferuje również wyświetlacz E4 AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (394 ppi) i jasności do 1800 nitów. Ekran może odświeżać obraz z częstotliwością 60 i 120 Hz, a do tego obsługuje 100% palety barw DCI-P3. Zintegrowano z nim także ekranowy czytnik linii papilarnych.

Na przodzie, w okrągłym otworze, umieszczono też 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.0, natomiast na tyle są już trzy: główny 50 Mpix (f/1.8), ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Ponadto smartfon oferuje Bluetooth 5.0, NFC, USB-C (USB 2.0) i głośniki stereo z Hi-Res Audio. Urządzenie ma wymiary 163,17×75,81×7,79 mm i certyfikat IP54. Jego pracą zarządza system Android 14 z nakładką Funtouch OS 14.

Ile trzeba zapłacić za oficjalny smartfon UEFA Euro 2024?

Vivo V40 SE 5G będzie oficjalnie dostępny tylko w dwóch krajach, w których producent wciąż sprzedaje swoje urządzenia – Austrii i Czechach. W austriackim Media Markt jest sprzedawany za 299 euro, co jest równowartością ~1300 złotych. Można go jednak też kupić w Niemczech, w sklepie Alza – za 279,90 euro (~1220 złotych).