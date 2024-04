Razer prezentuje kontroler do gier mobilnych dla PC. Czego nie rozumiesz?

Razer postanowił wreszcie zaprezentować swój nowy kontroler do gier mobilnych, czyli Kishi Ultra. Sprzęt jest kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi i oferuje „rewolucję w świecie gier mobilnych”, a poza tym będzie można go używać również na PC…

Nowy kontroler Razer Kishi Ultra

Kontrolery do gier mobilnych nie są niczym nowym na rynku, ale producenci ciągle wypuszczają świeższe modele i lepsze wersje. Tym razem zaprezentowano Razer Kishi Ultra, czyli sprzęt do grania na telefonach i tabletach. Nowy „pad do smartfona” ma wprowadzić rewolucję w świecie gier mobilnych, a przynajmniej tak twierdzi producent. No dobrze, ale czym to urządzenie się w ogóle wyróżnia na rynku?

źródło: materiały prasowe

Razer Kishi Ultra ma zapewnić graczom możliwość tak dokładnego sterowania, jak to jest w przypadku kontrolerów do konsol, jak np. DualSense. Nie bez powodu porównałem Kishi Ultra do pada do PlayStation 5, ponieważ producent deklaruje, że sprzęt ma dostarczyć niezwykle realistyczne wrażenia haptyczne oraz podświetlenie Razer Chroma RGB. No trzeba przyznać, że brzmi to realistycznie.

Razer Kishi Ultra będzie kompatybilny z różnymi systemami

Dobrą wiadomością dla graczy jest to, że kontroler jest kompatybilny zarówno z urządzeniami opartymi o system Android, jak i iPhone’ami 15 oraz iPadami Mini. Pełnowymiarowy uchwyt pozwoli także ogrywać gry na 8-calowych tabletach z Androidem na pokładzie i na PC (za pomocą kabla). Ergonomiczny układ przycisków ABXY ma zagwarantować graczom komfortową rozgrywkę.

Urządzenie ma też spusty z efektem Halla, zapewniając taką samą precyzję jak kontrolery do konsol. Do tego sprzęt oddaje do dyspozycji gracza pełnowymiarowe drążki i programowalne przyciski L4/R4, które umożliwiają dostosowanie sterowania pod siebie.

Naturalnie kontroler współpracuje również z aplikacją Razer Nexus, dzięki czemu zapewni dostęp do gier na systemach iOS i Android. Aplikacja pozwala nie tylko na granie w gry i dostosowanie sterowania, ale także nagrywanie rozgrywki i udostępnianie jej w sieci. Razer Kishi Ultra można zamówić na stronie producenta za 599 złotych.

To nie koniec nowości…

Kishi Ultra to nie jedyna rzecz, której premierę zaanonsowała firma. Ponadto poinformowała, że przygotowała linię Kishi V2. Ta ma teraz umożliwić również przewodową rozgrywkę na PC oraz iPadzie, mieć lepsze przełączniki, analogowe spusty, a także programowalne przyciski. Kontroler Razer Kishi V2 USB C też jest już dostępny na stronie producenta – w cenie 399 złotych.