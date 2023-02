Ten wyjątkowy smartfon Samsunga to prawdziwa gratka dla fanów BMW

Zdecydowanie ta edycja Samsunga Galaxy S23 Ultra powinna spodobać się fanom BMW M. Jest ona limitowana, ale trzeba przyznać, że cały zestaw przedstawia się naprawdę ciekawie.

Galaxy S23 Ultra dla fanów sportowej dywizji BMW

Fanom motoryzacji nie trzeba przedstawiać samochodów BMW M, które dzięki świetnemu prowadzeniu i topowym osiągom są marzeniem większości petrolheadów. Niewykluczone, że wielu z tych miłośników tylnego napędu i dużej mocy zainteresuje smartfon Samsunga w wyjątkowej edycji, która jest hołdem właśnie dla sportowej dywizji firmy z Bawarii.

Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition to wynik współpracy pomiędzy BMW Korea i SK Telecom. Warto zaznaczyć, że nie ograniczono się wyłącznie do specjalnego etui czy tapety na smartfonie, ale postawiono na naprawdę bogaty zestaw różnych dodatków. Uwagę zwraca już samo pudełko, którego kształt jest wyraźnie inspirowany BMW M3 E30, czyli pierwszym M3 w historii.

W zestawie jest też etui, na którym znalazł się motyw nawiązujący do dużego grilla z najnowszej generacji M3. Nie zabrakło oczywiście logo BMW, a tuż obok umieszczono logo dywizji M. Do tego dochodzi zegarek samochodowy w stylu M, który można przymocować do nawiewu, klips do osłony przeciwsłonecznej w samochodzie, metalowa naklejka z literą M oraz fotoksiążka i plakat z historią sportowych modeli BMW. Ponadto jest jeszcze breloczek z wymiennymi emblematami BMW i uchwyt na okulary.

To jednak nie koniec. Na smartfonie zainstalowana jest aplikacja BMW Vantage. Zapewnia ona dostęp do świata i wydarzeń związanych z BMW. Ponadto osoby, które zdecydują się na zakup wyjątkowej edycji Samsunga Galaxy S23 Ultra, otrzymują jeszcze voucher BMW Driving Center, który pozwala na wzięcie udziału w szkoleniach z bezpiecznej i dynamicznej jazdy.

Brzmi świetnie, ale mamy złą wiadomość

Jeśli jesteście fanami BMW, a nowy, topowy smartfon Samsunga wydaje się być stworzony w sam raz dla Was, to możliwe, że jednak nie będziecie mieli okazji, aby kupić Galaxy S23 Ultra BMW M Edition. Otóż będzie on limitowany zaledwie do 1000 sztuk, a dodatkowo ma być sprzedawany wyłącznie w Korei Południowej.

Smartfon w tej wersji wyposażony jest w 12 GB RAM i 512 GB na dane użytkownika. W Korei został wyceniony na 1727000 wonów, czyli nieznacznie ponad 6 tysięcy złotych. Oczywiście, jeśli jakimś cudem w Polsce pojawiłaby się ta edycja specjalna, to cena zdecydowanie nie byłaby niska – zwykły S23 Ultra został u nas wyceniony na 7499 złotych, a więc specjalny model byłby jeszcze droższy. Warto dodać, że z podobnymi współpracami mieliśmy do czynienia już wcześniej – np. OnePlus z McLarenem czy Xiaomi z Mercedesem.