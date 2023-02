Ta gra to przepis na katastrofę – przekonaj się o tym za darmo!

Epic Games co tydzień ma dla nas darmowe gry i nie inaczej jest tym razem. 09.09.2023 roku, od 17:00, otwiera się okienko, podczas którego będziemy mogli bezpłatnie odebrać Recipe for Disaster, czyli symulator prowadzenia własnej restauracji.

Recipe for Disaster za darmo w Epic Games

Jak co tydzień, tak też i tym razem, Epic Games ma dla nas darmową grę. Tym razem będzie to tylko jedna produkcja, a nie dwie, jak to zazwyczaj jest. Do czwartku do godziny 16:59 możemy odebrać jeszcze City of Gangsters oraz Dishonored: Death of the Outsider. Szczególnie drugą z tych produkcji polecamy zgarnąć i wypróbować, ponieważ jest to po prostu świetny tytuł!

Recipe for disaster (źródło: Epic Games)

Od godziny 17:00 będzie można z kolei zgarnąć Recipe for Disaster. Czym jest ta produkcja od studia Dapper Penguin Studios?

To po prostu symulator prowadzenia własnej restauracji. Jeżeli marzyło Ci się kiedyś prowadzenie swojego przybytku, gdzie będziesz mógł serwować jedzenie i inne specjały, to jest to tytuł stworzony właśnie dla Ciebie.

Zaczynasz od zera i masz za zadanie zbudować światowej klasy lokal

Kasedo Games wydało całkiem ciekawą produkcję, w której musimy zbudować swój lokal od podstaw i zmierzyć się z różnymi problemami, z jakimi na co dzień muszą radzić sobie właściciele restauracji. Na pierwszy rzut oka przypomina to trochę Simsy.

W Recipe for Disaster możesz wybrać z puli losowo generowanych kucharzy i innych specjalistów. Jako manager masz za zadanie dobrać zespół w odpowiedni sposób, tak aby jego członkowie dopełniali się pod kątem cech oraz umiejętności. Musisz także zarządzać nastrojami i poziomem wytrzymałości swoich pracowników, aby zminimalizować ryzyko awarii i przerwania obsługi.

Warto podkreślić, że to także w Twojej gestii leży zaprojektowanie całej restauracji, tak żeby wyglądała i działała w odpowiedni sposób. Możesz także dostosować menu pod gusta klientów.

Jest to kompletny symulator prowadzenia restauracji i warto dać mu szansę.