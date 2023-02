Chcecie wyposażyć swoje AirPodsy Pro w gniazdo USB-C? Nic prostszego

Choć prawo nie działa wstecz, z pewnością wiele osób jeszcze przez kilka lat będzie musiało wozić ze sobą więcej kabli niż tylko ten od USB-C, aby ładować swoje urządzenia. Właściciele AirPodsów Pro pierwszej generacji mogą jednak już teraz uprościć sobie życie.

Dyrektywy Unijne

Na początku października Parlament Europejski przegłosował ustawę dotyczącą wymogu montowania USB-C jako standardowego portu do ładowania urządzeń elektronicznych, m.in: smartfonów, tabletów laptopów, przenośnych nawigacji czy słuchawek bezprzewodowych. Nakaz zacznie obowiązywać w odniesieniu do większości urządzeń do końca 2024 roku. Laptopy dołączą do listy w 2026 roku.

Oczywiście ci, którzy posiadają urządzenia z innym złączem nie zaczną być karani za brak stosowania się do postępu technologicznego, jednak w przypadku właścicieli sprzętów Apple zmiana stanie się drobnym utrapieniem.

O ile bowiem w świecie Androida przyjęło się korzystać ze standardu USB-C, to gigant z Cupertino od lat stawiał na gniazda Lightning w swoich urządzeniach. Na szczęście fani technologii to czasami też pomysłowe bestie, więc już w 2021 roku Ken Pillonel, youtube’owy majsterkowicz, przerobił iPhone’a na smartfona wyposażonego w złącze USB-C. W maju 2022 roku Pillonel udowodnił, że zmiana gniazda jest również możliwa w AirPodsach Pro pierwszej generacji.

AirPods Pro (Źródło: Tabletowo.pl)

AirPods Pro na USB-C? Jak najbardziej

Modyfikacja wymaga jednak odpowiednich narzędzi i doświadczenia w grzebaniu przy elektronice, a nie każdy z nas musi się tym interesować aż w takim stopniu. Choć Pillonel udostępnił w serwisie GitHub pliki, z których możecie za darmo skorzystać i przerobić swoje AirPodsy, szwajcarski majsterkowicz podjął jeszcze jedną, nietypową decyzję. Po fiasku rozmów z zagranicznymi producentami, postanowił on ruszyć samodzielnie z niskoseryjną produkcją całej płytki drukowanej.

Oznacza to, że jeżeli również chcecie przerobić swoje AirPodsy Pro 1. generacji na wersję z gniazdem USB-C wystarczy, że zamówicie w sklepie Pillonela gotową płytkę drukowaną w cenie 34,90 franków szwajcarskich (~170 złotych) i samodzielnie ją podmienicie.

Po obejrzeniu materiału wychodzi na to, że musicie otworzyć dolną pokrywę, wyjąć stare PCB z gniazdem Lightning i wcisnąć nowe – o dziwo wyjście w obudowie nie wymaga dodatkowych modyfikacji. Problemem może okazać się samo otwarcie etui. Jeżeli połamiecie przy tym plastik, to nic straconego. Pillonel udostępnił również schemat do wydrukowania zastępczej obudowy na drukarce 3D.

Najbardziej bojaźliwi mogą zdecydować się na zakup nowych i zmodyfikowanych od razu przez Pillonela AirPodsów Pro za 299 franków szwajcarskich, co przekłada się na wydatek rzędu 1433 złotych. Biorąc pod uwage fakt, że w Polsce pierwsza generacja jest dostępna w sprzedaży za 1199 złotych, to dopłata ~230 złotych za modyfikację plus koszty wysyłki nie wydaje się aż tak wygórowaną ceną.