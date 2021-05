Co za promocja! Samsung Galaxy S20 FE z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 w zabójczo atrakcyjnej cenie!

Słowo „promocja” na stałe przykleiła się do Galaxy S20 FE, ponieważ to jeden z najczęściej przecenianych smartfonów. Trudno już zliczyć, ile razy dało się go kupić taniej. Teraz ponownie mamy do czynienia z bardzo atrakcyjną promocją, w dodatku na najnowszą odsłonę tego modelu!

Albo Samsungowi zależy na tym, aby sprzedać jak najwięcej egzemplarzy Galaxy S20 FE, albo sklepy mają po brzegi załadowane magazyny tym smartfonem i dlatego obejmują różnymi promocjami ten model, bo faktem jest, że niemal permanentnie da się go kupić w niższej cenie. Ta oferta powinna jednak przekonać klientów, którzy do tej pory nie skorzystali z wcześniejszych promocji, bo zniechęcał ich procesor Exynos 990.

Samsung Galaxy S20 FE z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 w zabójczo atrakcyjnej cenie!

Trzeba bowiem podkreślić, że promocja obejmuje smartfon w wersji z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 bez obsługi sieci piątej generacji, która dopiero niedawno trafiła do sprzedaży w Polsce. Wcześniej wariant ten sprzedawany był z procesorem Exynos 990, który skutecznie zniechęcał wielu potencjalnie zainteresowanych tym modelem klientów.

Samsung Galaxy S20 FE z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 jest dostępny w sklepie Media Expert w cenie 2299 złotych, jednak jednocześnie jest on objęty promocją, dzięki której za każde wydane 1000 złotych sklep nalicza 100 złotych rabatu. Dzięki temu finalnie zapłacicie za niego 2099 złotych – wystarczy dodać smartfon do koszyka i zaznaczyć w sekcji „Dostępne promocje” kwadracik wskazany na załączonym poniżej zrzucie ekranu.

Jak widać, sklep Media Expert dodaje do smartfona pakiet startowy Orane One o wartości 5 złotych.

Promocja „Zyskaj 100 złotych za każde wydane 1000 złotych” obowiązuje tylko do dzisiaj, tj. 31 maja 2021 roku, do godziny 23:59:59, zatem pozostało niewiele czasu, aby kupić smartfon Samsung Galaxy S20 FE z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 taniej o 200 złotych. Aktualnie jest to najlepsza oferta na ten model w oficjalnej polskiej dystrybucji.

Trzeba jednak pamiętać, że promocja obejmuje jedynie niebieską wersję kolorystyczną w konfiguracji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej – inne warianty kosztują więcej lub nie są w ogóle dostępne.