Masz jeden z tych smartfonów Oppo? Dostaniesz Androida 14

Dla osób korzystających ze smartfonów działających na Androidzie, duża aktualizacja systemu to niemal święto. Producenci elektroniki nie zawsze rzetelnie podchodzą do kwestii wsparcia urządzeń mobilnych. Nic dziwnego, że interesuje nas, czy obecnie użytkowany telefon dostanie kiedyś nową wersję systemu.

Android 14 dla smartfonów Oppo

Ponieważ Oppo całkiem nieźle radzi sobie w Polsce (nie tak jak niektórzy, prawda, vivo?), to widok smartfonów tego producenta w rękach naszych znajomych i przechodniów na ulicach nie jest już niczym egzotycznym.

Obecnie firma ta skupia się najwyraźniej na sprzętach ze średniej półki cenowej, ale nie zaniedbuje też modeli, które zostały wydane nieco wcześniej. Jeśli więc czytamy tego newsa na jednym z nich, to może ucieszyć nas widok jego oznaczenia na poniższej liście.

Według DroidApp, który potwierdził swoje informacje w regionie Oppo na Holandię, Belgię i Luksemburg, Android 14 trafi na następujące smartfony:

Dość oczywistym typem jest tutaj Oppo A98, który kilka dni temu trafił do polskiej dystrybucji. Najstarszym telefonem, który może się spodziewać Androida 14, jest Oppo Find X3 Pro. Do składu nie załapały się wersje Lite i Neo z tej samej serii.

OPPO A98 5G (źródło: OPPO)

Kiedy spodziewać się aktualizacji?

Ponieważ powyższa lista dotyczy urządzeń z regionu Beneluksu, trudno stwierdzić, na ile sprawdzi się także w Europie Środkowo-wschodniej, w tym w Polsce. Nie wyobrażam sobie jednak scenariusza, w którym kwalifikujące się i dostępne u nas modele dostałyby Androida 14 na Zachodzie, ale nie tutaj. Różnić się mogą jedynie daty dostarczenia aktualizacji.

Co do powyższego – Oppo nie opublikowało żadnego terminarza dotyczącego dystrybucji oprogramowania. I nic w tym dziwnego, skoro 3. wersja beta Androida 14 dopiero co została udostępniona niektórym modelom smartfonów tego producenta.

Jeśli bardzo zależy nam na aktualizacjach systemu, a dopiero stoimy przed wyborem nowego smartfona, warto rozważyć coś z oferty Samsunga. Koreańczycy tak bardzo poprawili okresy wsparcia swoich sprzętów, że oferują je dłuższe niż samo Google.