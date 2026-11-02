Na kolejnym Samsungu wylądował Android 17 wraz z One UI 9

Android 17 z One UI 9 jest udostępniany na kolejny smartfon Samsunga. Użytkownicy mogą już pobrać aktualizację.

Samsung Galaxy S23 z aktualizacją do Androida 17 i One UI 9

Android 17 został zaprezentowany w połowie czerwca 2026 roku. Od tego wydarzenia minęło już trochę czasu, ale pod koniec października mogliśmy dowiedzieć się, że Android 17 nie jest zbyt popularny i trafił tylko na wybrane smartfony. W związku z tym, jak najbardziej możemy mówić o elitarnym klubie, do którego mogą właśnie dołączyć polscy użytkownicy Samsunga Galaxy S23 i najpewniej też pozostałych modeli z serii Galaxy S23.

W drugiej połowie października zaczęły pojawiać się informacje, że proces aktualizacji serii Galaxy S23 ruszył w Niemczech, a także w wybranych pozostałych krajach Europy. Najwidoczniej jest on sukcesywnie rozszerzany, bowiem Android 17 wraz z One UI 9 jest dostępny dla coraz większej liczby użytkowników. Jeden z naszych czytelników poinformował, że może już zainstalować aktualizację na swoim Galaxy S23.

Z udostępnionego zrzutu ekranu wynika, że aktualizacja wymaga pobrania około 3,5 GB danych i zawiera poprawki bezpieczeństwa z października 2026 roku. Wypada jeszcze odnotować, że Samsung Galaxy S23 to smartfon wprowadzony na rynek na początku 2023 roku i za kilka miesięcy skończy 4 lata. Cieszy więc, że nadal jest wspierany, ale z drugiej strony w przypadku modelu z głównej serii nie powinno to być żadnym zaskoczeniem.

screen: czytelnik Tabletowo.pl

Aktualizacja skupiona jest m.in. na sztucznej inteligencji. Samsung podaje, że użytkownicy otrzymują jeszcze inteligentniejsze funkcje, które mają pozytywnie wpłynąć na produktywność, a także zadbać o bezpieczeństwo. Do tego dochodzi szereg mniejszych usprawnień oraz wspomniany już nowszy zestaw poprawek bezpieczeństwa.

Należy dodać, że pod koniec września 2026 roku Android 17 z One UI 9 trafił do polskich użytkowników Samsunga Galaxy S26 Ultra (i na pozostałe modele z serii Galaxy S26). Oczywiście na Siedemnastkę mogą liczyć też właściciele wielu innych smartfonów producenta, aczkolwiek niektórzy muszą uzbroić się w dodatkową dawkę cierpliwości.

Czy warto instalować Androida 17 na Samsungu? To zależy

Mogłoby się wydawać, że przejście na nowszą wersję oprogramowania przynosi wyłącznie korzyści. Cóż, niekoniecznie ten scenariusz zawsze się spełnia. Przykładowo niedawno mogliśmy usłyszeć, że aktualizacja do systemu Android 17 z One UI 9 wywołała niepożądane efekty na wielu smartfonach Samsunga

Ponadto niektórzy użytkownicy serii Galaxy S23, którzy zainstalowali już One UI 9, skarżą się na różne problemy. Nie są to poważne usterki, ale raczej irytujące niedociągnięcia.

Trudno mi więc bez jakichkolwiek wątpliwości polecić przesiadkę na Androida 17. Polecam samemu podjąć decyzję, biorąc pod uwagę plusy, ale też możliwe minusy.