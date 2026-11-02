Ten tablet może Ci spodobać. Również z powodu ceny

Ten tablet oferuje przyzwoitą specyfikację techniczną w kompaktowej formie i – co dziś jest coraz rzadsze – przystępnej cenie. Może być atrakcyjną propozycją dla wielu osób.

Tablet Teclast T60 Mini oferuje przyzwoitą specyfikację techniczną w kompaktowej formie

Tablet Teclast T60 Mini zawdzięcza dopisek „Mini” w nazwie swojej kompaktowej formie, ponieważ jest wyposażony w ekran o przekątnej 8,8 cala. Warto zauważyć, że ramka przy dłuższych krawędziach ekranu jest całkiem wąska, natomiast pozostałe dwie są nieco szersze, co powinno zapewnić pewniejszy chwyt (bez obaw o przypadkowe dotknięcie wyświetlacza wnętrzem dłoni) w pozycji poziomej (horyzontalnej).

Pomimo niewielkiej przekątnej, ekran cechuje się wysoką rozdzielczością, a konkretniej 2560×1600 pikseli, co przekłada się na proporcje 16:10 i 343 ppi. Obraz jest natomiast odświeżany z częstotliwością do 90 Hz (jest ona dostosowywana w sposób adaptacyjny). Maksymalna jasność wynosi z kolei 400 cd/m2 (nitów).

Teclast T60 Mini (źródło: Teclast)

Tablet Teclast T60 Mini został również wyposażony w procesor Unisoc T7300 2,2 GHz (6 nm), który osiąga w AnTuTu ponad 650 tysięcy punktów, a także 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS. Jedną i drugą pamięć można rozszerzyć – operacyjną o nawet 40 GB (kosztem wbudowanej), a wewnętrzną za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB.

Ponadto urządzenie oferuje aparat o rozdzielczości 13 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie oraz Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz), GPS (z A-GPS), głośniki stereo i dwa sloty na karty SIM (z obsługą VoLTE). Tablet Teclast T60 Mini ma na pokładzie także akumulator o pojemności 6000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 18 W.

Producent zdecydował się też fabrycznie wgrać system Android 17, ale nie składa żadnych deklaracji odnośnie wsparcia. Podkreśla za to, że tablet Teclast T60 Mini ma metalową obudowę i waży tylko 324 gramy.

Teclast T60 Mini to tani tablet

Nowy tablet Teclast T60 Mini jest sprzedawany w oficjalnym sklepie producenta na platformie AliExpress (aktualnie) za 713,99 złotych, ale dostępny jest kupon, pozwalający obniżyć cenę o 100 złotych. Do tego trzeba jeszcze doliczyć niespełna 30 złotych opłat importowych (cło i opłata manipulacyjna).