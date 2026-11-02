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Apple chce, by MacBook Pro oznaczał „z dotykowym ekranem”

Wojciech Kulik·
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Apple chce, by MacBook Pro oznaczał „z dotykowym ekranem”

Pod koniec października 2026 roku firma Apple zaprezentowała pierwszego MacBooka Pro z dotykowym ekranem i zanosi się na to, że już niebawem innych w swojej ofercie mieć nie będzie. No, prawie.

W MacBookach Pro dotykowy ekran będzie standardem

Mark Gurman z Bloomberga, który regularnie dostarcza (wiarygodne) wiadomości z obozu Apple, poinformował ostatnio, że amerykański gigant przymierza się do wyeliminowania z oferty MacBooków Pro bez ekranów dotykowych. Jedynym, który zostanie pozostawiony przy życiu – przynajmniej na razie – będzie podstawowy MacBook Pro z 14-calowym wyświetlaczem.

Kilka dni przed premierą modeli dotykowych doczekaliśmy się prezentacji nowego MacBooka Pro w rozmiarze 14 cali z procesorem M6. W 2027 roku ma się pojawić jego następca, z procesorem M7, który pozostanie jedyną opcją dla osób zainteresowanych tańszym, pozbawionym dotykowego ekranu modelem z dopiskiem Pro.

MacBook Pro PROLED XDR 2026
MacBook Pro PROLED XDR 2026 z dotykowymi ekranami – fot. Apple

W przyszłym roku na rynku zadebiutować ma również druga generacja MacBooków Pro z dotykowymi wyświetlaczami. I to spina całą historię, bo Apple słynie właśnie z naturalnego zastępowania modeli w swojej ofercie i dość szybkiej eliminacji poprzednich modeli – przynajmniej jeśli chodzi o sprzedaż, bo aktualizacje to zupełnie inna sprawa.

Nadciągają też trzy nowe iPady

Przy okazji firma Apple ma się także przygotowywać do prezentacji trzech nowych tabletów. Mark Gurman donosi, że jeszcze w pierwszej połowie 2027 roku zobaczymy nowego iPada Pro z imponującą komorą parową i procesorem M6, iPada Air z wyświetlaczem OLED i procesorem M5 oraz 12-calowego iPada z serii podstawowej, wyposażonego w procesor A19, moduł Wi-Fi 7 i energooszczędny modem C1X do obsługi łączności komórkowej.

Trójka ta dołączy do zaprezentowanego kilka dni temu iPada Mini, który w 8. generacji doczekał się wreszcie wyświetlacza OLED. Konkretnie jego przekątna wynosi 8,5 cala, a maksymalna jasność sięga 1200 nitów. Poza tym ma na pokładzie procesor A20 Pro, moduły Wi-Fi 7, 5G i Bluetooth 6 oraz akumulator o pojemności 18,9 Wh. Wszystko to przy wadze nieznacznie przekraczającej ćwierć kilograma.

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