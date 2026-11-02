Spotify udostępni nową funkcję, ale trzeba będzie za nią dodatkowo zapłacić

W ramach Spotify Premium użytkownicy zyskują dostęp do szeregu korzyści, jednak za część funkcji trzeba dodatkowo zapłacić. Szwedzka platforma streamingowa (podobno) planuje uzupełnić swoją ofertę o kolejną, płatną ekstra funkcję.

Nowa funkcja w Spotify wykorzysta sztuczną inteligencję, ale ma być dodatkowo płatna

Od 2026 roku Spotify Premium Individual kosztuje 26,99 złotych. Do wyboru są też Spotify Premium Duo za 36,99 złotych miesięcznie, Spotify Premium Family za 45,99 złotych miesięcznie i Spotify Premium Student za 14,49 złotych miesięcznie.

Od 15 października 2026 roku subskrybenci Spotify Premium mogą również słuchać audiobooków, ale tylko przez 12 godzin miesięcznie. Za dodatkowe 17,99 złotych miesięcznie można wykupić możliwość słuchania audiobooków przez kolejne 15 godzin (usługa ta nazywa się Audiobook+). Opcjonalnie da się też wykupić dostęp do pojedynczego audiobooka.

Według najnowszych, nieoficjalnych doniesień, szwedzka platforma streamingowa może dać subskrybentom powód, żeby jeszcze głębiej sięgnęli do swojego portfela. W 2027 roku zamierza bowiem udostępnić kolejną nową, dodatkowo płatną funkcję, która będzie wykorzystywała sztuczną inteligencję.

Użytkownicy, którzy zdecydują się skorzystać z niej, zyskają możliwość tworzenia remiksów i coverów utworów, dostępnych w bibliotece Spotify. Aktualnie Szwedzi mają prowadzić negocjacje w sprawie umów licencyjnych z dużymi wytwórniami płytowymi, aby udostępnić tę nową funkcję.

Szwedzi i Universal Music Group mieli spotkać się również z poszczególnymi artystami i podobno uzyskanie zgody największych współczesnych gwiazd okazało się trudniejsze niż w przypadku starszych artystów. Każdy – rzekomo – będzie mógł nie zgodzić się na wykorzystywanie jego twórczości do tworzenia remiksów i coverów z użyciem AI (nawet jeśli jego wytwórnia podpisała porozumienie ze Spotify).

W pokonaniu oporu ma pomóc system doliczania ich odtworzeń do licznika odtworzeń oryginalnych utworów oraz wypłacania tantiem artystom z tytułu odtwarzania remiksów i coverów, stworzonych (z użyciem AI) przez użytkowników Spotify.

Ile trzeba będzie zapłacić za możliwość tworzenia remiksów i coverów piosenek ze Spotify?

Financial Times twierdzi, że funkcja, pozwalająca subskrybentom Spotify Premium tworzyć remiksy i covery piosenek z biblioteki Spotify z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ma kosztować od 4 do 5 dolarów (aktualnie to równowartość około 16-20 złotych).

Nowa funkcja ma zostać udostępniona w pierwszym kwartale 2027 roku – mówi się, że w okolicach 69. gali wręczenia nagród muzycznych Grammy, która odbędzie się 7 lutego 2027 roku w Los Angeles. Ian Moore, analityk z Bernstein, szacuje, że do końca 2028 roku może za nią płacić od 7 do 8% subskrybentów Spotify Premium w samych Stanach Zjednoczonych. Może zatem stać się znaczącym źródłem przychodów dla Szwedów.